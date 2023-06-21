ВСУ – о ситуации с Крымским Титаном: подрыв завода войсками РФ затронет 3 страны

Украина следит за обстановкой вокруг химзавода Крымский Титан, агрессор Россия может пойти на очередной техногенный шантаж, считает Наталья Гуменюк.

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Международное сообщество должно заставить РФ отказался от агрессивных шагов по Крымскому Титану - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Атеш, скриншот соцсети

В ВСУ следят за ситуацией вокруг химического завода Крымский Титан, которая может стать новым техногенным шантажом со стороны оккупантов России. Если враг пойдет на взрыв завода, зона поражения может добраться до Турции, Румынии и Молдовы. Об этом заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В ходе брифинга она рассказала о том, что ситуация с угрозой подрыва российскими оккупантами Крымского Титана отслеживается.

"Ситуация нами отслеживается - по завозу туда взрывчатки, по активности сил оккупационных войск вокруг. И вполне вероятно, что это будет еще одно звено в цепи техногенных шантажей, которые враг использует", - отметила Гуменюк.

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Она выразила надежду на то, что международное сообщество сможет повлиять на военно-политическое руководство страны-агрессора РФ, чтобы оно отказалось от подобных шагов.

"И если сравнивать шантаж и приведение в действие техногенной катастрофы, связанной с Каховской ГЭС, то это была более локальная ситуация, а что связано с заводом "Титан", - она уже будет иметь межгосударственный характер", - отметила спикер южной группировки ВСУ.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что по оценкам специалистов, в случае подрыва российскими оккупантами Крымского Титана зона поражения может добраться до Турции, Румынии и Молдовы. Руководство этих стран должно обеспокоиться ситуацией.

Угроза подрыва Россией Крымского Титана

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что оккупанты России минируют цеха химического предприятия Крымский Титан и закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей к нему территории. Захватчики могут пойти на подрыв завода.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду сказал, что оккупанты России минируют Крымский Титан, чтобы попытаться остановить украинские войска у ворот в Крым – на Перекопском перешейке.

"С той же целью они заминировали и Крымский Титан, чтобы обезопасить себя от захода украинцев в Крым. Завод находится в районе Армянска, на Перекопском перешейке, и его подрыв остановит наши войска как минимум на неделю подобно тому, как подрыв Каховской ГЭС ранее на месяц отложил форсирование Днепра", - подчеркнул Свитан.

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