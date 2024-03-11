ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции

РФ подтянула резервы – на Новопавловское направление перебросила танковый полк.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/brigade128

С начала сегодняшних суток враг начал активнее проводить боевые действия на направлении Новомихайловки на Новопавловском направление, а также на Времевском выступе.

При этом фиксируется подтягивание некоторых резервов, сообщил в эфире информационного телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.

"С начала сегодняшних суток понедельника враг начал проводить несколько активнее обычного действия именно на направлении н.п. Новомихайловка (Новопавловское направление), а также на так называемом Времевском выступе (это села Урожайное и Старомайорское). Это еще один выступ, на котором территории были деоккупированы в ходе украинской наступательной операции летом прошлого года", - сказал он.

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Спикер отметил, что враг подтянул некоторые резервы, в частности на Новопавловское направление с другого направления прибыл танковый полк.

"Противник хочет наступать и усиливать давление на села Новомиайловка, Георгиевка, в районе города Красногоровка. Но что касается сегодняшних суток, то потерь позиций не допущено, успехов противник не имел", - добавил он.

Представитель ОСГВ "Таврия" указал, что, как и ранее, Новопавловское и Авдеевское направление остаются самыми горячими, а линия боевого столкновения - динамичной.

"За вчера одна позиция была потеряна, но две позиции – возобновлены", - уточнил Лыховий.

/ Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Лиховий Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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