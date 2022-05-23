ВСУ отразили вражеский штурм на трех направлениях: у оккупантов потери

Бронетехника ВСУ / Фото Reuters

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 11 атак врага, уничтожены шесть танков, десять единиц боевой бронетехники и шесть единиц автомобильной техники противника.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ, обнародованной в Facebook.

"Подразделения противовоздушной обороны на указанных направлениях сбили один БПЛА типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су- 25", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. На Лиманском направлении активных боевых действий не вел, однако захватчики обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброво.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в районе Александрополья, но понес потери и отступил. Вел наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции сил обороны. Наносил авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

Силами отдельных подразделений западного военного округа, 11-го армейского корпуса балтийского флота, восточного и центрального военных округов Россия осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении, отмечают в Генштабе. Силы обороны отразили попытку наступления в районе населенного пункта Довгенькое.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты на Славянском направлении сосредоточили усилия на возобновлении наступления. На отдельных участках проводили разведку боем, которая не увенчалась успехом.

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