ВСУ 'отрежут' россиян: эксперт назвал сроки окружения оккупантов в Бахмуте

ВСУ заняли укрепленный плацдарм за Бахмутом и держат там оборону, пояснил Павел Нарожный.

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Эксперт спрогнозировал дальнейшие бои за Бахмут / колаж Главред: фото: Українська добровольча армія, Twitter

Операция украинских сил на Бахмутском направлении является одним из элементов контрнаступления Вооруженных сил Украины, заявил военный эксперт Павел Нарожный.

Уничтожение логистики, а также складов РФ с топливом и боеприпасами он назвал в интервью 24 каналу подготовительными мероприятиями.

"Пожалуй, это будет первая операция в истории военной науки с использованием дальнобойного высокоточного оружия, без использования флота, почти без использования авиации. Поэтому более чем уверен, что уже в некоторой степени началось", – не исключил эксперт.

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При этом он напомнил о том, что ВСУ заняли укрепленный плацдарм за Бахмутом и держат там оборону.

"Более того, даже наступает. Сейчас вся российская группировка в оперативном окружении – все подходы контролируются с помощью артиллерии и других дальнобойных средств. Вагнеровцам и регулярным войскам врага очень тяжело в этом городе", — уверен собеседник.

Вместе с тем он не исключил, что украинские силы смогут "отрезать" россиян на этом направлении.

"Когда их отрежут – вопрос времени. Мы видим, что Россия не может сопротивляться на этих окраинах. По моей оценке, до двух недель россияне либо выведут свои войска, либо попадут в окружение", – добавил Нарожный.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

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