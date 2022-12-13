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"ВСУ победит": мальчик принес бойцам Одесской ТРО душевную записку и 500 гривен

13 декабря 2022, 13:47
Бойцы Одесской ТРО рассказали о случае, когда ребенок передал им сделанный собственноручно конверт, в котором были деньги и записка с благодарностью.
ВСУ, мальчик открытка
Мальчик принес бойцам Одесской ТРО душевную открытку и 500 гривен / коллаж фото УНИАН

Бойцы терробороны максимально умилились, когда маленький мальчик передал им конверт, в котором были 500 гривен и листочек, на котором кривым детским почерком написаны слова благодарности. Об этом говорится на Facebook-странице 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы.

"Маленький мальчик принес на позиции военнослужащих загадочный конверт, сделанный своими руками, и пошел домой. Когда позже раскрыли это послание, наши военнослужащие были очень растроганы", – говорится в тексте.

На небольшой листике ребенок написал очень трогательные слова.

"Большое спасибо вам! Чтобы вы скорее вернулись домой! ВСУ победит! Если бы не вы – то мы бы уже не были. Большое-большое вам спасибо", − говорится в тексте.

'ВСУ победит': мальчик принес бойцам Одесской ТРО душевную записку и 500 гривен

Бойцы ТРО из Одессы пообещали, что обязательно разыщут мальчика и отблагодарят его.

Напомним, ранее в центре Днепра 6-летняя Соломия Реут играла на сопилке на улице, а все собранные деньги передавала на фронт - в качестве помощи защитникам Украины от оккупантов. Девочке удалось собрать летом более 118 тысяч гривен.

Чешский предприниматель Иво Лукачович объявил - он жертвует на приобретение оружия для Вооруженных сил Украины 100 миллионов чешских крон (более 4 млн долларов США).

По словам Лукачевича, который является одним из богатейших бизнесменов Чехии, он не смог стоять в стороне, когда увидел кадры массового убийства украинцев российскими оккупантами в Буче.

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