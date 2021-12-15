ВСУ показали на видео зрелищный танковый бой на учениях / Минобороны Украины

ВСУ на южном направлении продолжают проводить учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, которые несут боевую службу на административной границе со временно оккупированной россиянами территорией АР Крым.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте Минобороны Украины.

На этот раз несколько подразделений одновременно отрабатывали учебные задачи в тесном взаимодействии друг с другом.

Как сообщил командующий Операцией Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений, военнослужащие должны были совместными силами отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.

"За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений", - подчеркнул Наев.

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По словам командующего, было трудно, но военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно, как в боевой обстановке. Вместе с тем за умелыми слаженными действиями чувствовалась ежедневная напряженная служба и значительный опыт.

"Эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются четко, уверенно и слаженно. Очевидно, что и в боевых условиях они будут действовать так же эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника", - подчеркнул генерал-лейтенант.

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Напомним, ранее в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ из 24-й Отдельной механизированной бригады одним ударом уничтожили российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1, которую использовали боевики.

"В зоне ответственности 24 ОМБр имени короля Даниила противник длительное время использовал новую ПСНР российского производства. Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций", — заявили украинские военные.