ВСУ прорываются на двух направлениях: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

На Таврическом направлении подразделения Вооруженных сил Украины выполнили в течение суток 1464 огневых задач, рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Силами обороны было уничтожено 16 единиц вражеской техники. Об этом он сообщил в своем Telegram.
"Таврическое направление. Есть движение вперед и успехи. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1464 огневых задач", - отметил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".
Также в течение суток наши воины убили, ранили и взяли в плен 257 окупантов, среди которых 49 - ликвидированы, 208 - ранены.
Также было уничтожено 16 единиц военной техники россиян.
В том числе:
- 4 ББМ;
- 3 артиллерийские системы;
- минометы;
- 1 РСЗО;
- 1 БпЛА;
- 5 единиц автомобильной;
- 2 единицы специальной техники;
- 5 складов боеприпасов.
Ситуация на Запорожском направлении
Вооруженные силы Украины имеют определенные успехи в Запорожском направлении.
Как уточнил заместитель командующего ОСУВ "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин в эфире телемарафона, на Запорожском направлении продолжается наступательная операция Сил обороны Украины. Бойцы постепенно уничтожают врага, освобождая украинские села и города.
"Шаг за шагом двигаемся мы вперед. На сегодня есть определенные успехи, но о них говорить еще немного рано, потому что идет наступательная операция", - рассказал Кузьмин.
Он также отметил, что российские оккупанты чувствуют, что уже теряют свою силу и мощь.
"Чувствуется, что мы двигаемся вперед и побеждаем на поле боя, а также не даем ему никаких шансов", - добавил Кузьмин.
Контрнаступление ВСУ
Ранее сообщалось, что ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов. На Таврическом направлении артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1545 огневых задач, рассказал командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Напомним, в Новой Каховке ВСУ взорвали пункт управления войск РФ. Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремел мощный взрыв. В результате удара Вооруженных сил Украины поражен пункт управления армии РФ.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ ударили на двух направлениях и "перемололи" три роты РФ вместе с техникой. На Таврическом направлении есть успехи у украинских сил, за сутки потери врага составили 256 человек, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
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