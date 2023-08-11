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ВСУ прорываются на двух направлениях: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

Алексей Тесля
11 августа 2023, 14:54 обновлено 11 августа, 15:04
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Силы обороны уничтожили 16 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.
всу
ВСУ продвигаются вперед / Коллаж: Главред, Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

На Таврическом направлении подразделения Вооруженных сил Украины выполнили в течение суток 1464 огневых задач, рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Силами обороны было уничтожено 16 единиц вражеской техники. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Таврическое направление. Есть движение вперед и успехи. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1464 огневых задач", - отметил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

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Также в течение суток наши воины убили, ранили и взяли в плен 257 окупантов, среди которых 49 - ликвидированы, 208 - ранены.

Также было уничтожено 16 единиц военной техники россиян.

В том числе:

  • 4 ББМ;
  • 3 артиллерийские системы;
  • минометы;
  • 1 РСЗО;
  • 1 БпЛА;
  • 5 единиц автомобильной;
  • 2 единицы специальной техники;
  • 5 складов боеприпасов.
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Сообщение А.Тарнавского / t.me/otarnavskiy

Ситуация на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины имеют определенные успехи в Запорожском направлении.

Как уточнил заместитель командующего ОСУВ "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин в эфире телемарафона, на Запорожском направлении продолжается наступательная операция Сил обороны Украины. Бойцы постепенно уничтожают врага, освобождая украинские села и города.

"Шаг за шагом двигаемся мы вперед. На сегодня есть определенные успехи, но о них говорить еще немного рано, потому что идет наступательная операция", - рассказал Кузьмин.

Он также отметил, что российские оккупанты чувствуют, что уже теряют свою силу и мощь.

"Чувствуется, что мы двигаемся вперед и побеждаем на поле боя, а также не даем ему никаких шансов", - добавил Кузьмин.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов. На Таврическом направлении артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1545 огневых задач, рассказал командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Напомним, в Новой Каховке ВСУ взорвали пункт управления войск РФ. Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремел мощный взрыв. В результате удара Вооруженных сил Украины поражен пункт управления армии РФ.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ ударили на двух направлениях и "перемололи" три роты РФ вместе с техникой. На Таврическом направлении есть успехи у украинских сил, за сутки потери врага составили 256 человек, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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