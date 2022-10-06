ВСУ стянули технику на Запорожье: Гиркин ждет генерального контрнаступления

Гиркин анонсировал мощное наступление ВСУ на Запорожье / Коллаж фото DVIDSHUB Flickr, скрин

Украинские военные мощно контрнаступают по всей линии фронта. Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в панике из-за этого и предсказывает, что совсем скоро может начаться генеральное наступление ВСУ в Запорожской области. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Он отметил, что украинские защитники уже накопили невероятно много оружия.

"ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО. Давно жду генерального наступления ВСУ именно на данном фронте", - написал Гиркин.

Гиркин анонсировал мощное наступление ВСУ на Запорожье / Скриншот

Напомним, недавно украинские военные мощно ударили по позициям оккупантов на Запорожье. Они обстреляли места скопления российских вояк, в результате чего были ранены более 250 оккупантов. В воздух "взлетели" 3 вражеских склада с боеприпасами и более 20 единиц военной техники.

Также в Запорожской области украинские спецназовцы "приземлили" российский вертолет Ка-52 Аллигатор. Тактическая группа находилась на передовой и контролировала район прохода вражеской авиации. Самолет удалось сбить в результате выстрела из переносного зенитного ракетного комплекса.

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