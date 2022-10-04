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На Запорожье оккупанты строят "госграницу": выезд на свободную территорию заблокирован

4 октября 2022, 21:17

Оккупанты перекрыли выезд через город Васильевка.

Запорожье, российские военные
Оккупанты строят "рубеж" на выезде с оккупированных территорий Запорожской области / Коллаж фото npr.org Радио Свобода

Российские оккупанты начали строить "границу" на выезде с оккупированных территорий Запорожской области. Этим они заблокировали эвакуацию украинцев. Об этом заявил председатель Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона.

Оккупанты перекрыли выезд за город Васильевка - единственный населенный пункт, через который можно было попасть на свободную территорию.

"Пока оккупанты пытаются обустроить в районе Васильевки а-ля "государственную границу", как они считают. Со всеми правилами пересечения, которые они себе выдумали. Следствием этого является то, что не выпускают мужчин призывного возраста, да и никого. Позавчера лишь восемь человек сумели выехать окольными путями, нашли какую-то дорожку. А так фактически транзит с оккупированной территории прекращен в обе стороны", - говорил Старух.

Оккупанты хотят построить "границу", как это было сделано после аннексии Крыма.

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки с оккупированной территории смогли выехать лишь 43 человека, из которых 11 - дети. На прошлой неделе количество эвакуированных ежедневно составляло 1,5-2 тыс. человек.

Путин объявил об аннексии территорий Украины

Президент государства-агрессора РФ Владимир Путин 30 сентября подписал бумажки об аннексии оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На незаконном мероприятии были и кремлевские марионетки, которых Москва объявила оккупационной "властью" на местах.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается поставить демократию на колени и фактически пошла на эскалацию войны против Украины. Он призвал цивилизованный мир к реакцию на попытку аннексии украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, Киев уже прошел свой путь, направленный на интеграцию в Альянс. Государство де-факто уже состоит в союзе с НАТО.

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