На Запорожье оккупанты строят "госграницу": выезд на свободную территорию заблокирован

Оккупанты перекрыли выезд через город Васильевка.
Российские оккупанты начали строить "границу" на выезде с оккупированных территорий Запорожской области. Этим они заблокировали эвакуацию украинцев. Об этом заявил председатель Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона.
Оккупанты перекрыли выезд за город Васильевка - единственный населенный пункт, через который можно было попасть на свободную территорию.
"Пока оккупанты пытаются обустроить в районе Васильевки а-ля "государственную границу", как они считают. Со всеми правилами пересечения, которые они себе выдумали. Следствием этого является то, что не выпускают мужчин призывного возраста, да и никого. Позавчера лишь восемь человек сумели выехать окольными путями, нашли какую-то дорожку. А так фактически транзит с оккупированной территории прекращен в обе стороны", - говорил Старух.
Оккупанты хотят построить "границу", как это было сделано после аннексии Крыма.
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки с оккупированной территории смогли выехать лишь 43 человека, из которых 11 - дети. На прошлой неделе количество эвакуированных ежедневно составляло 1,5-2 тыс. человек.
Путин объявил об аннексии территорий Украины
Президент государства-агрессора РФ Владимир Путин 30 сентября подписал бумажки об аннексии оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На незаконном мероприятии были и кремлевские марионетки, которых Москва объявила оккупационной "властью" на местах.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается поставить демократию на колени и фактически пошла на эскалацию войны против Украины. Он призвал цивилизованный мир к реакцию на попытку аннексии украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.
По словам украинского гаранта, Киев уже прошел свой путь, направленный на интеграцию в Альянс. Государство де-факто уже состоит в союзе с НАТО.
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