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ВСУ уничтожили расчет Града войск РФ на Херсонщине: часть оккупантов бежала с поля боя

30 августа 2022, 11:51

Силы обороны Украины продолжают бить российских оккупантов в Херсонской области.

Херсон Хаймарс
Армия Украины разбила расчет града российских войск на Херсонщине / Коллаж Суспільне, DVIDSHUB Flickr

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийские удары по позициям войск России на Херсонщине. Уничтожили расчет реактивной системы залпового огня Град. Погибли четыре солдата врага. Остальные российские военные бежали с поля боя и оставили раненых товарищей. Об этом заявил журналист Роман Цимбалюк.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что силы обороны Украины высокоточными ударами уничтожили вражеский расчет РСЗО Град в Херсонской области.

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По его словам, погибли 4 российских военных. Остальные бежали с поля боя, оставив раненых.

"В результате высокоточных ударов артиллерии ВС Украины в Херсонской области был уничтожен расчет реактивной системы залпового огня "Град" из состава 7 военной базы (в/ч 09332, Гудаута, Республика Абхазия) 49 общевойсковой армии. Подтверждена гибель 4 человек из состава расчета", - подчеркнул Роман Цимбалюк.

Армия Украины прорвала линию обороны войск РФ на Херсонщине

Бывший советник министра внутренних дел и руководителя Офиса президента Виктор Андрусив в понедельник, 29 августа, сделал заявление о том, что ВСУ удалось прорвать первую линию обороны российских войск под Херсоном.

Оккупанты оставили свои позиции и бежали с поля боя.

Позже сведения о прорыве украинских войск в Херсонской области подтвердил советник главы ОВА Сергей Хлань.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала, что ВСУ проводят военную операцию по освобождению Херсона от российской оккупации.

Журналисты CNN со ссылкой на собственные источники сообщили, что украинские военные подразделения 29 августа отбили у оккупантов России 2 села возле Херсона и еще два населенных пункта около Высокополья.

Смотрите видео ТСН – ВСУ для освобождения Херсона нужно пробить 3 линии обороны оккупантов РФ

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