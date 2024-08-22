ВСУ в Курской области "ударили под дых": РФ выводит войска из Бердянского района

Оккупационную армию РФ выводят из некоторых населенных пунктов временно оккупированного Бердянского района. Местные власти связывают такое решение с необходимостью перебрасывать войска на территорию Курской области.
Как рассказал в эфире телеканала FREEДОМ заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, еще с 4-5 дня Курской операции россияне начали выводить военный контингент с временно оккупированных территорий.
"В некоторых населенных пунктах, в некоторых селах местные сообщали, что снялся весь абсолютно контингент, который занимал село, то есть личный состав там исчислялся, допустим, в сотнях, и не стало абсолютно никого. То есть людей это очень приятно удивило. И тенденция такая продолжалась", - сказал он.видео дня
Украинский чиновник пояснил, что речь идет о тыле, где были сосредоточены войска врага для отправки на фронт в Запорожской и Донецкой областях. Однако планы теперь изменились и они направятся оборонять Курскую область.
"Однозначно и очевидно, что тенденция такова, что войска с разным интервалом, с разной скоростью, но оставляют практически поочередно всю территорию оккупированной Запорожской области. Бердянский район тому четкое подтверждение", добавил Дудукалов.
Кто такой Виктор Дудукалов?
Виктор Дудукалов - заместитель председателя Бердянского районного совета. С 2015 по 2017 год - председатель Черниговской районной государственной администрации Запорожской области, а с декабря 2017 года по 2019 год - председатель Токмакской районной государственной администрации Запорожской области.
Решение военного командования РФ в ответ на Курскую операцию ВСУ
Напомним, Силы обороны Украины продолжают наступление в Курской области, что заставляет Кремль обсуждать возможность новой волны мобилизации. Россия может объявить новую мобилизацию до конца 2024 года из-за недостатка резервов.
Последние месяцы большие потери в армии страны-агрессора России заставляют вражеское командование привлекать к боевым действиям неподготовленных солдат. Дополнительной проблемой для РФ стал прорыв ВСУ в Курскую область. Чтобы перекрыть необходимое количество личного состава в этом регионе России приходится "бросать" туда подразделения, например, Воздушно-космических сил.
Ранее стало известно, что военное командование РФ передислоцировало подразделения с направления Часов Яра в Курскую область для противодействия операции Вооруженных сил Украины.
Другие новости о ситуации в Курской области:
- ''Пусть Курск захватывают'': Путин готов отдать территории Украине - Жданов
- В Курске отвлекающий маневр: ВСУ могут неожиданно освободить Крым - эксперт
- У Шольца появились сомнения насчет операции ВСУ под Курском: что сказал
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред