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ВСУ в Курской области "ударили под дых": РФ выводит войска из Бердянского района

Анна Косик
22 августа 2024, 12:42
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Из некоторых населенных пунктов оккупанты вышли всем контингентом, их, скорее всего, перебрасывают в Курскую область.
Карта Бердянска, армия рф
Оккупанты перебрасывают войска из-за нехватки живой силы в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Викимедиа, скрин с DeepState

Оккупационную армию РФ выводят из некоторых населенных пунктов временно оккупированного Бердянского района. Местные власти связывают такое решение с необходимостью перебрасывать войска на территорию Курской области.

Как рассказал в эфире телеканала FREEДОМ заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, еще с 4-5 дня Курской операции россияне начали выводить военный контингент с временно оккупированных территорий.

"В некоторых населенных пунктах, в некоторых селах местные сообщали, что снялся весь абсолютно контингент, который занимал село, то есть личный состав там исчислялся, допустим, в сотнях, и не стало абсолютно никого. То есть людей это очень приятно удивило. И тенденция такая продолжалась", - сказал он.

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Украинский чиновник пояснил, что речь идет о тыле, где были сосредоточены войска врага для отправки на фронт в Запорожской и Донецкой областях. Однако планы теперь изменились и они направятся оборонять Курскую область.

"Однозначно и очевидно, что тенденция такова, что войска с разным интервалом, с разной скоростью, но оставляют практически поочередно всю территорию оккупированной Запорожской области. Бердянский район тому четкое подтверждение", добавил Дудукалов.

Кто такой Виктор Дудукалов?

Виктор Дудукалов - заместитель председателя Бердянского районного совета. С 2015 по 2017 год - председатель Черниговской районной государственной администрации Запорожской области, а с декабря 2017 года по 2019 год - председатель Токмакской районной государственной администрации Запорожской области.

Решение военного командования РФ в ответ на Курскую операцию ВСУ

Напомним, Силы обороны Украины продолжают наступление в Курской области, что заставляет Кремль обсуждать возможность новой волны мобилизации. Россия может объявить новую мобилизацию до конца 2024 года из-за недостатка резервов.

Последние месяцы большие потери в армии страны-агрессора России заставляют вражеское командование привлекать к боевым действиям неподготовленных солдат. Дополнительной проблемой для РФ стал прорыв ВСУ в Курскую область. Чтобы перекрыть необходимое количество личного состава в этом регионе России приходится "бросать" туда подразделения, например, Воздушно-космических сил.

Ранее стало известно, что военное командование РФ передислоцировало подразделения с направления Часов Яра в Курскую область для противодействия операции Вооруженных сил Украины.

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