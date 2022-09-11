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ВСУ зайдут на территорию России, если Москва не прекратит агрессию – генерал Романенко

11 сентября 2022, 05:00

Военные объекты в РФ могут быть легальными целями для армии Украины, считает Игорь Романенко.

ВСУ Романенко
Армия Украины может зайти на территорию России – генерал / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters, Главред

Западные эксперты утверждают, что военные объекты в РФ, по международному праву, являются законными целями для ВСУ. В приграничных с Украиной областях мы уже видим "бавовну". Вполне возможно, что на территории России будут боевые действия с применением украинских Сухопутных войск. Сценарий возможен в том случае, если агрессия Москвы будет продолжаться. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В чате на Главреде в ответ на вопрос о том, может ли война в Украине перенестись в Россию, он отметил, что "бавовна" уже есть в приграничных регионах. К тому же, как говорят западные эксперты, у Киева, по международному праву, есть возможность наносить удары по военным объектам России.

"В России "Бавовнятко" помогает нам уже сейчас, в приграничных областях с Украиной. И это абсолютно законно. Западные военные эксперты говорят о том, что, согласно международному праву, у Украины есть полное право на нанесение ударов по этим объектам, с которых обстреливают наши города. Поэтому в приграничных областях РФ, а также в той же Зябровке (аэродром, который Беларусь передала в пользование россиянам) это вполне обосновано. С военной точки зрения, необходимость в таких действиях есть", - считает Романенко.

По его словам, "хлопки" в дальнейшем будут усиливаться в том случае, если Москва не остановит военные действия.

"Если Россия не прекратит войну, то все эти "хлопки" на территории РФ не прекратятся – будут только меняться формы, и ситуация для России будет только усугубляться. Мощь нашего воздействия будет возрастать", - добавил генерал.

Более того, бывший военачальник допускает применение сухопутных войск ВСУ на территории России в том случае, если появится такая необходимость, а агрессия Москвы будет продолжаться.

"Нельзя исключать боевые действия с использованием сухопутных войск на территории РФ. Но, думаю, до того, как возникнет такого рода необходимость, вопросы, скорее всего, будут решены. Но если со стороны России будет продолжаться агрессия, все может быть. Пока что наши союзники категорически нас от этого удерживают. Даже по Крыму были моменты, например, оружие Запада в отношении Крыма нам нельзя применять, и мы так и делаем", - подчеркнул Игорь Романенко.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Армия Украины ведет контрнаступательную военную операцию в Харьковской области. Украинские земли освобождаются от российской оккупации. Ранее государственный флаг Украины был поднят в Балаклее, Волоховом Яре, Ивановке, Борщевке, Шевченково и других населенных пунктов.

Президент Владимир Зеленский заявил о деоккупации более 30 населенных пунктов на Харьковщине. Украина проводит мероприятий с целью обеспечения безопасности и налаживания жизнедеятельности на освобожденных территориях.

10 сентября ВСУ зашли в Купянск. Над городом развевается государственный флаг Украины. Купянск – город стратегического значения, путем которого обеспечивалась логистика войск РФ в Харьковской области.

Смотрите полную версию чата с Игорем Романенко на Главреде

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ВСУ Игорь Романенко война России и Украины
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