В Украине "зажмурили" российского чиновника-оккупанта

Воевать в Украину Гайсу Баянов отправился добровольцем.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

ВСУ ликвидировали российского чиновника, который отправился воевать в Украину добровольцем.

Младшего сержанта Гайсу Баянова похоронили в Башкирии, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

"Перед этим его тело покатали и по Уфе, где было последнее место работы Баянова - Министерство земельных и имущественный отношений РБ, где он возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции", - говорится в сообщении.

Похороны оккупанта / t.me/OSINTGeorgia

Ранее Баянов работал в органах налоговой полиции, наркоконтроля и внутренних дел, а в сентябре 2022 года 50 летний Баянов, работающий на прикормленном месте, вдруг решил свою судьбу с армией и ушел служить по контракту на "сво" на должности старшего стрелка, рассказал Комахидзе.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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