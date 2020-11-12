Введение локдауна в Украине: в Раде назвали условие

Радуцкий назвал условие введения полного локдауна / УНИАН

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Верховной Раде не исключаются введения общенационального жесткого карантина (локдауна) в Украине.

Радуцкий в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1 пояснил, что условием для локдауна будет введение протокола сортировки больных COVID-19.

"Локдаун - он возможен, когда заработает протокол сортировки. Протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения и локдаун для страны. Когда врач должен выбирать, кого ему лечить - это катастрофа для страны", - пояснил он.

По словам Радуцкого, введение локдауна весной помогло медицинской системе избежать пиковой нагрузки, но еще одного локдауна украинская экономика не выдержит.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред: