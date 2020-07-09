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Резников пояснил процедуру местных выборов в ОРДЛО

Верховная Рада будет принимать для Донбасса специальный закон.

9 июля 2020, 21:30
Резников
Резников рассказал о выборах на оккупированном Донбассе / пресс-служба КГГА

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что местные выборы на временно оккупированных территориях ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону.

"Идет привязка закона о выборах к закону об особенностях местного самоуправления. Если мы вернемся к закону, который еще иногда называют законом об "особом статусе", принятому прошлой каденцией Верховной Рады и продленному до 31 декабря нынешним созывом, то в нем, в том числе, есть ссылка на необходимость принятия закона об особенностях выборов там", - цитирцет чиновника Интрефакс-Украина.

По словам чиновника, механизм проведения выборов прописан в тексте Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Он добавил, что в качестве политического урегулирования пройдут выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Весь избирательный процесс будет проходить в рамках специального закона, который еще предстояит принять парламентариям.

Резников отметил, что выборы будут названы внеочередными, поскольку очередные в 2015 году не состоялись. Украинская власть хочет, чтобы местные выборы осенью прошли по всей территории страны. Однако в данном вопросе важный акцент - это безопасность на избирательных участках, о чем упонимается в Минских соглашениях.

"В данном случае это: вывод иностранных войск, разоружение, демобилизация всех незаконных воинских и не воинских вооруженных формирований, установление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей, возможность проведения мониторинговой миссии со стороны БДИПЧ ОБСЕ, соблюдение Копенгагенского стандарта проведения выборов и законов Украины", — напомнил он.

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