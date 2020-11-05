Выходные на Новый год 2021: как будут отдыхать украинцы

Выходные на Новый год 2021 / pixabay

До новогодних праздников ​в Украине осталось совсем немного. По восточному календарю Новый год 2021 будет годом Быка, а это означает, что хозяин года по натуре своей трудолюбив, нетороплив и уверен в себе.​

Как известно, в январе в Украине традиционно предусмотрены дополнительные выходные дни в связи с Новым годом и Рождеством.

Так, канун Нового года, 31 декабря, в 2020 году приходится на четверг. Этот день будет рабочим, но время работы рекомендовано сократить на 1 час.

Новый год, 1 января 2021 года, выпадает на пятницу. Это государственный праздник и официальный выходной день. Дни 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье, поэтому выходить на работу нужно будет в понедельник, 4 января.

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На Рождество Христово в 2021 году также предусмотрены дополнительные выходные. Праздник, который всегда отмечается 7 января, выпадает на четверг и будет традиционно выходным днем. Пятница, 8 января также будет нерабочей. Однако этот день придется отработать в субботу, 16 января.

Таким образом, в январе 2021 года в Украине будет официально 12 выходных и 19 рабочих дней.

Новый год 2021 - о чем ранее сообщал Главред: