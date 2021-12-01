"Выкидыши из-за вакцинации, а эпидемия COVID-19 - выдумка": в Минздраве "разнесли" популярные фейки

В Минздраве "разнесли" популярные фейки о вакцинации / УНИАН

Довольно часто в соцсетях можно встретить утверждение – мол, в официальных документах компании Pfizer якобы есть подтверждение возможности выкидыша даже в результате контакта с кожей вакцинированных.

На самом же деле, говорят в Минздраве, в клинических испытаниях Pfizer нет никаких данных о подтвержденных случаях выкидышей после вакцинации. В документах говорится лишь о том, что следует сообщать о случаях, когда беременная женщина контактировала с исследуемым препаратом через кожу или вдыхание. Такая регистрация контактов является стандартной международной практикой клинических испытаний и не свидетельствует о рисках вакцинации для беременных женщин.

Далее, в соцсетях некоторые пользователи заявляют, что ни эпидемии, ни пандемии, ни карантина нет как таковых. И это якобы подтверждают в Минздраве Украины. В качестве доказательства приводится ответ Центра на запрос, в котором говорится: "за период с 01.03.2020 по 01.08.2021 эпидемий на территории Украины не зарегистрировано".

На деле же, как пояснили в Центре общественного здоровья Минздрава в комментарии проекту StopFake − лишь особенность использования терминов, ведь в нормативно-правовых актах используется не термин "эпидемия", а "медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера государственного уровня". Поэтому на запрос о предоставлении списка эпидемий с устанавливающими их документами был дан именно такой ответ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал темпы вакцинации от коронавируса в стране.

"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах. Но, я думаю, что мы справимся", - сказал чиновник.

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