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Выпили рюмку и заблудились: на Луганщине пьяные оккупанты по ошибке подвезли технику к позициям ВСУ

12 мая 2022, 13:30

Российские военные так испугались, осознав, куда приехали, что сразу убежали.

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На Луганщине пьяные оккупанты по ошибке подвезли технику к позициям ВСУ/ Reuters

На Луганщине пьяные российские оккупанты "потеряли" три единицы боевой техники возле позиций ВСУ. В России против них за это открыли уголовное производство.

Военнослужащие российской воинской части 10801, напившись алкоголя в городе Кировске в Луганской области, ошибочно передислоцировали свою технику к позициям Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, пишет 24 канал.

Когда они осознали свою ошибку и поняли, где оказались, то сразу убежали, оставив там свою технику вместе с боеприпасами.

За это прокуратура Оренбургской области открыла уголовное производство против группы оккупантов из воинской части 10801. По статье 293 Уголовного кодекса РФ (халатность) им светит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, исправительные работы сроком до 2 лет или арест сроком до 6 месяцев.

Напомним, в Минобороны Украины показали, как украинские бойцы уничтожают врага и технику российских оккупантов. Бойцы 92-й ОМБР мощно ударили по врагу, "поджарив" российскую технику и захватив боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинские военные провели успешную операцию по уничтожению врага, отвлекши его внимание хитрым маневром. Чтобы одни подразделения могли успешно уйти в контрнаступление, несколько других отвлекали на себя внимание, имитируя наступление со своей стороны.

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