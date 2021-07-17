"Вырвали из контекста": скандальная блогерша извинилась за "мерзкий" украинский язык

Анастасия Польских / Instagram

Киевская блогерша Анастасия Польских недавно попавшая в скандал об украинском языке, принесла свои извинения. Правда только после того, как ее уволили с работы. Девушка работала в столичной IT-компании.

В Instagram Польских написала красочный пост-извинение, который еще более украисла своим фото в украинской вышиванке. Она пыталась убедить своих подписчиков, что ее слова якобы вырваны из контекста, но судя по количеству лайков (а их 72 за 17 часов) это у нее выходит не очень.

"Среди моих подписчиков, есть якобы патриоты Украины, которые любят свою страну только на словах, а на деле оскорбляют ребят-защитников, все попытки восстановить целостность Украины и всячески пытаются разделить украинский народ", - высказалась Анастасия.

Кроме этого, она пояснила. что хотела сказать своим постом.

"Я попыталась показать им, а также всем сепаратистам, на сколько патриотичен наш народ! И если вдруг Путин посмеет захватить новые территории, то украинцы выступят на защиту своей Родины!", - продолждила блогерша и эмоционально завершила пост словами "Слава Украине!".

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Напомним, Анастасия Польских опозорилась заявлением об украинском языке, раскритиковав новые нормы Закона о языке и назвав украинский язык "мерзким".

Девушка перепостила сообщение о соответствующих положениях закона для своих подписчиков.

"Что по маразму? Как жить, когда не перевариваешь украинский?", – подписала она сообщение.

В то же время блогерша назвала своих критиков "быдлом", которое, в отличие от нее, не платит налоги.

Также ранее сообщалось, что в Харькове 26-летняя девушка обругала парад вышиванок, назвав его участников "быдлом", которое занимается х**ней", а лозунг "Слава Украине" - нацистским. После этого оскорбления девушка стала "звездой" в Сети и объектом хейта. А вскоре ее уволили с работы.