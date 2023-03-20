Вывод войск РФ или капитуляция Москвы: Данилов о формуле реализации "мирного плана" КНР

Секретарь СНБО пояснил, что должно быть главным пунктом "мирного плана" Китая.

Алексей Данилов прокомментировал "мирный план" Китая / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал так называемый "мирный план" Китая по Украине в контексте визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ.

Главным пунктом "мирного плана" Китая должен быть вывод российских войск с территории Украины, написал он в Twitter.

"Формула успешной реализации "Мирного плана" Китая. Пункт первый и главный – капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины согласно нормам международного права, Устава ООН. В целях восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности", — подчеркнул Данилов.

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Алексей Данилов оценил "мирный план" КНР / @OleksiyDanilov

Война в Украине: позиция Китая

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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