Взрыв на Крымском мосту: владелец фуры записал обращение и раскрыл личность водителя грузовика

Крымский мост / скриншот

Появились подробности и маршрут фуры, которая, по одной из версий, взорвалась 8 октября утром на Крымском мосту.

По данным Telegram-канала Mash, 7 октября фура в 9:30 была в Павловском районе. Затем отправилась в Каневскую, дальше в 16:10 — в Армавир. Оттуда — в Кавказский район в 18:20, следуя по трассе Кропоткин — Краснодар. Сегодня фура была на Крымском мосту в момент взрыва в 06:15.

По предварительным данным, за рулем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика мог быть дядя владельца машины, жителя Краснодара Самира Юсубова - 51-летний Махир Юсубов.

По крайней мере, родственники опознали его по видео с досмотра.

Именно Махир, по словам родственников, и был фактическим владельцем автомобиля. Он занимался частными перевозками. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, Самира Юсубова, но фактически продолжал работать на машине.

Эту версию подтверждает и сам Самир на специально снятом видео.

Известно, что фура выехала из Краснодара и записана на Бориса Юсубова. По словам родственников, он продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на своё имя.

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Позже источники рассказали украинским изданиям, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. А в самом СБУ сделали неоднозначный намек на свою причастность к подрыву.

В Минобороны Украины прокомментировали подрыв моста, написав, что он на пару с уже потопленным крейсером "Москва" был печально известным символом российской власти в украинском Крыму. Этого символа теперь нет. А в Офисе президента заявили, что Крымский мост является лишь началом, и что всё незаконное должно быть изгнано с территории Украины.

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