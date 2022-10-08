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"Не надо нервничать": террорист Гиркин аплодирует Киеву за праздничный "фейерверк" на Крымском мосту

8 октября 2022, 17:17

Гиркин в панике предлагает список фраз для "государственно-патриотических журналистов" при описании ситуации с Крымским мостом.

Крымский мост, Гиркин
Крымский мост, Гиркин / Telegram-канал "Зеркало"

Бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин Стрелков назвал взрыв на Крымском мосту лучшим "поздравлением" для российского президента Владимира Путина с 70-летием.

Как написал террорист Гиркин в своем Telegram-канале, киевские партнеры сделали праздничный "фейерверк".

"Лучшее поздравление Владимиру Владимировичу на юбилей произвели уважаемые киевские партнеры. Праздничный фейерверк снес целую секцию (уже пишут, что две) автомобильного моста и повредил мост железнодорожный. Естественно, Крымский мост…", - написал он.

Гиркин, Крымский мост

Также Гиркин в панике предлагает список фраз для "государственно-патриотических журналистов при описании ситуации с Крымским мостом (в рамках безвозмездной гуманитарной помощи администрации президента)".

""Не надо нервничать! Один взорвали - построим рядом второй - точно такой-же. - Устанут взрывать!", "Тупые хохлы! 7 месяцев собирались, а на восьмой только сумели всего три пролета уронить!", "А зачем нам теперь этот мост, если у нас дорога теперь есть по суше через Мариуполь и Мелитополь?"", - пишет Гиркин.

Крымский мост, Гиркин

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Позже источники рассказали украинским изданиям, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. А в самом СБУ сделали неоднозначный намек на свою причастность к подрыву.

В Минобороны Украины прокомментировали подрыв моста, написав, что он на пару с уже потопленным крейсером "Москва" был печально известным символом российской власти в украинском Крыму. Этого символа теперь нет. А в Офисе президента заявили, что Крымский мост является лишь началом, и что всё незаконное должно быть изгнано с территории Украины.

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война в Украине Игорь Гиркин Крымский мост война России и Украины
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