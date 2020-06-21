"Бах и подъезда нет": появилось видео первых секунд после взрыва на Позняках

Появилось видео первых секунд после взрыва на Позняках / Фото: ГСЧС

В Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5. В сети обнародовали видео, которые было снято сразу после взрыва на Позняках 21 июня.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Telegram-канале ХС|Харьков.

На кадрах, снятых из одной из квартир пострадавшего дома, видны фрагменты стен, лежащие на земле и большие дыры в стенах дома, а также трещины.

"Первые секунды после сегодняшнего взрыва в киевской многоэтажке. Просыпаешься, а у тебя подъезда нет", - подписал видео автор публикации.

Взрыв в Киеве на Позняках

Напомним, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей, из-под завалов освободили одного человека, а еще троих – освобождают. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси.