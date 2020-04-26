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760 кг взрывчатки в каждом заряде: комиссия заявила о подрыве арсенала в Балаклее

26 апреля 2020, 18:13

Специалисты опровергли факты об атаке российского беспилотника.

Комиссия сделала выводы по характеру воронки / Фото: Facebook/David Braun

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию взрыва на военном арсенале в Балаклее обнародовала отчет, в котором указано, что склад был подорван специальными зарядами, подложенными в землю заранее.

"Результаты показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия". Судя по размеру воронки, для этого в землю быть заложено два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если везси речь о, например, ТФО-1. И таких воронок было до десяти!", - сообщил глава фракции Слуга народа, член ВСК Давид Арахамия в Facebook.

Нардеп напомнил, что это был самый мощный арсенал в Восточной Европе, и там Украина потеряла имущества и боеприпасов на более чем 12 млрд гривен. Также он указывает на тот факт, что есть материалы следствия, которые подтверждают: в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения о пролете безпилотника невозможно проверить.

/ Фото: Facebook/David Braun

По словам Арахамии, такое количество зарядов невозможно было подложить тайно, поэтому о диверсии однозначно знали военнослужащие. Он уточняет, что в материалах дела эта информация отсутствует, а те, кто вели расследование, "по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе". Политик не исключает, что материалы уголовного дела могли быть сфальсифицированы.

Как известно, арсенал в Балаклее начал взрываться в ночь на 23 марта 2017 года, 36 тысяч местных жителей пришлось эвакуировать.

Однако это не единственный подобный случай. 15 ноября 2019 года на технической территории складов войсковой части А1352 в Балаклее Харьковской области в результате пожара и взрывов погибли двое военнослужащих-саперов, еще пятеро получили ранения.

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