'Я освобождал Киев, пока вся власть здрыснула': соцсети возмутило заявление Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что защищал Киев 24 февраля, пока "вся власть здрыснула", в Сети бурно отреагировали.

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Порошенко заявил, что защищал Киев 24 февраля, пока "вся власть здрыснула" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в первые часы после начала полномасштабного вторжения России он лично с оружием в руках защищал Киев, тогда как вся власть якобы сбежала из столицы. Об этом он рассказал в интервью на телеканале "Прямой".

Сначала пятый президент Украины отметил, что в стране важно восстановить доверие доверие граждан к государству в сфере антикоррупционной деятельности так, как это было в первые часы полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я здесь с оружием в руках, когда вся власть здрыснула из Киева, мы сформировали батальоны. И в рамках 206-го батальона мы обеспечили эвакуацию Бучи, Гостомеля, Ирпеня, блокпосты, раздачу оружия и в конце концов защиту Киева от российских захватчиков", - сказал Порошенко.

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Политик также прокомментировал план победы Украины. Он заявил, что озвученные президентом Зеленским тезисы не будет называть планом.

"Я буду избегать называть его планом и тем более победы, но это очень хорошо, когда есть позиция президента относительно дальнейших действий его как Верховного Главнокомандующего, государства по стабилизации ситуации в стране", - отметил он.

Реакция в Сети

Реакция пользователей социальных сетей на заявления экс-президента Петра Порошенко не заставила себя долго ждать. Многие комментаторы указывают на иронию и абсурдность его слов.

Советник руководителя Офиса президента Украины и заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко отметил, что попытки Петра Порошенко вернуться к власти выглядят "смешно и страшно" одновременно.

"Это смешно и страшно одновременно, что с человеком делает жажда возвращения к власти. Оказывается, это Порошенко с оружием в руках спас Киев от оккупантов, а "вся власть вздрогнула". Жаль, что этот бред вынуждены слушать в 72 бригаде, которая и спасла столицу вместе с Порошенко", - написал он.

Комментарий Сергея Лещенко / Фото: скриншот

Некоторые заметили, что Порошенко считает себя "спасителем Киева", хотя на самом деле роль в защите столицы сыграли военные. Многие посты содержат гневные высказывания, в которых экс-президента обвиняют во лжи ради личной выгоды.

"Видим пример того, как потерять остатки уважения и закопать себя собственными руками", - написал ветеран ВСУ Макс Колесников.

Пользователи саркастически уже окрестили Порошенко "седовласым Хетманом" и распространяют разнообразные мемы с ним.

План победы Украины - главное

Как сообщал Главред, 16 октября президент Украин Владимир Зеленский презентовал в Верховной Раде план победы. Он включает пять основных пунктов.

Зеленский считает, что реализация этого плана позволит завершить войну не позднее 2025 года. Он подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО может стать решающим шагом на пути к миру, поскольку именно отсутствие членства Украины в Альянсе стало одним из факторов, побудивших Россию к агрессии.

Ранее президент Украины посетил несколько западных столиц, чтобы представить этот план, однако ни один из ключевых союзников пока не выразил четкой поддержки. По данным Associated Press, Зеленский предоставил союзникам три месяца для принятия основных принципов плана.

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