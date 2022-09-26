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"Я тебя не понимаю": Залужный 24 февраля шокировал ответом генерала США Милли

26 сентября 2022, 22:09

Генерал Милли был "в некотором роде поражен", когда увидел сопротивление Украины.

Валерий Залужный
Валерий Залужный / president.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в начале полномасштабного вторжения России сказал главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли, что не планирует эвакуироваться, так как война для него началась еще в 2014 году.

По его словам, генерал Милли был "в некотором роде поражен", когда увидел сопротивление Украины.

Он спросил Залужного, не планирует ли тот эвакуироваться из Киева, на что получил ответ: "Я тебя не понимаю, для меня война началась в 2014 году, я не бежал тогда и не собираюсь бежать сейчас".

Также Залужный заявил, что его удивили промахи России, так как противник не отступал и не менял подход к боевым действиям, когда встречал сильное сопротивление или терял возможность пополнения запасов.

"Они просто загнали своих солдат на бойню. Они выбрали тот сценарий, который мне больше всего подходил", - сказал генерал в интервью журналу Time.

Война РФ с Украиной: что говорят о сроках

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не будет длиться годами, но и быстрой победы тоже не следует ждать.

Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать наше государство снова.

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

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война в Украине Валерий Залужный война России и Украины
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