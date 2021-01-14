Языковой закон: кого и как сильно будут штрафовать за нарушения

Кого и как сильно будут штрафовать за нарушения языкового закона / УНИАН

С субботы, 16 января, в Украине вступает в действие закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которым во всей сфере обслуживания в стране должен использоваться исключительно украинский язык. Нормами документа, в частности, предусмотрены штрафы за нарушения.

Как гласит закон, сперва потребитель должен подать жалобу. Затем уполномоченный по защите государственного языка (сейчас на этом посту работает Тарас Креминь) или его представитель составляет акт и объявляет предупреждение с требованием устранить нарушение в течение месяца с даты его составления.

В случае повторного нарушения в течение года составляется протокол и накладывается штраф — от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен).

Нормы закона, в частности, касаются предприятий и учреждений всех форм собственности, частных лиц-предпринимателей, субъектов хозяйствования, которые обслуживают потребителей (включая и интернет-магазины).

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