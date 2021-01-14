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Языковой закон: кого и как сильно будут штрафовать за нарушения

14 января 2021, 15:41
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Новые нормы языкового закона вступают в действие уже с ближайшей субботу, 16 января 2021 года.

Языковой закон
Кого и как сильно будут штрафовать за нарушения языкового закона / УНИАН

С субботы, 16 января, в Украине вступает в действие закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которым во всей сфере обслуживания в стране должен использоваться исключительно украинский язык. Нормами документа, в частности, предусмотрены штрафы за нарушения.

Как гласит закон, сперва потребитель должен подать жалобу. Затем уполномоченный по защите государственного языка (сейчас на этом посту работает Тарас Креминь) или его представитель составляет акт и объявляет предупреждение с требованием устранить нарушение в течение месяца с даты его составления.

В случае повторного нарушения в течение года составляется протокол и накладывается штраф — от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен).

Нормы закона, в частности, касаются предприятий и учреждений всех форм собственности, частных лиц-предпринимателей, субъектов хозяйствования, которые обслуживают потребителей (включая и интернет-магазины).

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Языковой омбудсмен Тарас Креминь в телеэфире заявил - сдавать экзамен по украинскому языку должны будут прежде всего государственные служащие и лица, которые желают получить украинское гражданство.
  • Чиновник утверждает, что речь идет в первую очередь о министрах, руководителях областных государственных, районных администраций, руководителях госпредприятий.

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