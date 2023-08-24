Юрист развеял самые распространенные мифы о мобилизации: что нужно знать военнообязанным

Известный адвокат Роман Симутин решить разоблачить самые распространенные среди украинцев мифы, которые касаются мобилизации.

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Есть множество мифов по поводу мобилизации, говорит юрист / коллаж Главред, фото Генштаб и Telegram-канал президента Украины

Среди военнообязанных украинцев бытует множество мифов по поводу всеобщей мобилизации. Известный адвокат Роман Симутин разоблачил топ-3 мифов о мобилизации. Об этом юрист рассказал в видео для своего Youtube канала.

Миф первый. Симутин говорит, что многие уклонисты полагают ‒ если расторгнуть брак и суд решит, что несовершеннолетний ребенок должен проживать с отцом – тогда этот мужчина не подлежит мобилизации. Но, говорит юрист, еще шесть месяцев назад военкомат считало такой вариант законным основанием. Но сейчас это не работает.

"Сейчас в ТЦК требуют решения суда о лишении матери родительских прав или установлении факта самостоятельного воспитания ребенка", – говорит Симутин.

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Миф второй. Повестка, которую выдали родственникам военнослужащего, считается действительной.

Адвокат подчеркнул, что это не так. Повестка считается законным образом врученной, если ее дали военнообязанному лично в руки и он расписался в получении.

Миф третий. Разведенный биологический отец троих детей не подлежит мобилизации.

"Есть четкое требование закона. [Мобилизации не подлежит мужчина – Главред] на содержании которого находится трое и более детей. Ключевое слово – содержание. Если Dы не платите, или у вас есть задолженность по алиментам, Dы подлежите мобилизации. А отсрочку будет иметь как раз мужчина, который женился на Вашей экс-супруге", – отметил адвокат.

Напомним, что в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

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