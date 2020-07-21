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"Трамп и Путин договорились": волонтер объяснил, почему США не спасут Украину

США уже не рассматривают, как "мирового жандарма", подчеркнул Юрий Касьянов.

21 июля 2020, 05:29
Трамп, Путин
Президенты РФ и США уже договорились, уверен Юрий Касьянов / Reuters

Предпосылок для выхода Украины из "минского процесса" не наблюдается, заявил известный волонтер и блогер Юрий Касьянов.

Как подчеркнул он во время чата в Главреде, нынешняя власть не хочет делать каких-либо резких телодвижений в этом вопросе, тем более, что никто на Западе такого шага Украины не поддержит.

"Потому все заявления, звучащие в Украине, о том, что это возможно – всего лишь "мышиная возня", эти заявления ничего не стоят и не значат. Общество может долго обсуждать подобные заявления, но потом все равно забывает о них", - отметил волонтер.

В то же время он сомневается в том, что США будут участвовать в переговорных процессах более глубоко.

"И дело не только в Трампе и его изоляционистской политике, ведь Штаты уже не рассматривают, как "всемирного жандарма", "гаранта прав и свобод", "гаранта демократии во всем мире". Само американское общество и американские элиты устали от экспансии, хотят отдохнуть, накопить силы и "жирок". Влезать в очередные дрязги им совершенно ни к чему", - считает блогер.

Он также убежден, что президенты РФ и США Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о том, что есть какие-то зоны, "куда ни один, ни другой не суется".

"В частности, думаю, они договорились, что Трамп не лезет в дела Путина, а дела Путина в Украине очень глубоки, а Путин в ответ не суется в дела Америки, и все довольны существующим положением. Так что не думаю, что США нас спасут. Украину можем спасти только мы сами", - добавил Касьянов.

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Напомним, ранее Касьянов прокомментировал идею о том, что Украине следует отгородиться "стеной" от оккупированной Россией части Донбасса.

Он подчеркнул, что не считает всех людей, проживающих на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, предателями.

Юрий Касьянов Владимир Путин Дональд Трамп
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