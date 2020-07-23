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"Враг – бандеровцы": Касьянов оценил сценарий с российскими танками на Киев

Москва извлекла уроки из 2014 года, считает Юрий Касьянов.

23 июля 2020, 06:15
Россия, войска, танк, Донбасс
Российские войска на Донбассе / uainfo.org

На сегодняшний день нельзя отбрасывать сценарий полномасштабной агрессии России против Украины, заявил заявил известный волонтер и блогер Юрий Касьянов.

Об этом он заявил во время чата в Главреде, отвечая на вопрос о вероятности сценария "российских танков на Киев".

По его мнению, спровоцировать Россию перейти к такому сценарию может множество факторов.

"Во-первых, ухудшение экономической и политической ситуации в России. В этом случае Кремлю нужно будет мобилизовать российское население, показать, что есть враг – "бандеровцы", что Россия защищает русских повсюду, а они, россияне, тут со своими экономическими проблемами, видите ли, жрать им нечего…", - считает блогер.

Он также не исключил, что причиной могут стать дрязги внутри российской политической элиты и подковерные интриги.

"В-третьих, появление в Украине настоящей проукраинской власти, которая сплотит население, займется экономикой, посадит бандитов в тюрьмы, накормит бедных и готова будет отвоевать Донбасс. Для России такая власть в Украине будет врагом "номер один", поскольку свободная и независимая Украина, без наших привычных политиков, без предателей во власти, без всего ужаса, что у нас творится – это страшный сон Кремля". – отметил волонтер.

Читайте такжеРоссийская армия в Крыму готова захватить Херсон - Юрий КасьяновКроме того, он также предупредил, что Россия может воспользоваться ситуацией для достижения своих целей, если в Украине случится новый Майдан или какая-либо политическая дестабилизация.

"Москва извлекла уроки из 2014 года: если у нас начнется какая-то дестабилизация или революция, Россия в этой "мутной воде" сразу начнет ловить рыбку, подсовывая на такие митинги своих выпестованных пророссийских лидеров, которые будут провозглашать какие-то проукраинские лозунги, но на деле будут вести Украину или этот новый майдан в Россию. Ведь у Москвы очень сильная политика влияния на революции. Это отлично чувствовалось во время Майдана, когда нас сталкивали и провоцировали на кровопролитие. Безусловно, если будет возможность, то Россия сначала попытается придушить эту революцию в зародыше, но если не получится, то – вернуть всю Украину в состав Российской империи в этой "мутной воде". Все эти вещи могут послужить поводом для наступления на Украину", – добавил Касьянов.

Напомним, ранее Касьянов прокомментировал идею о том, что Украине следует отгородиться "стеной" от оккупированной Россией части Донбасса.

Он подчеркнул, что не считает всех людей, проживающих на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, предателями.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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