За Гиркина в плену обещают $30 тысяч: флешмоб Стерненко подхватили Тополя и Маркус

За поимку Гиркина в плен можно получить как минимум 30 тысяч долларов / t.me/kazansky2017

Вслед за активистом Сергеем Стерненко, который предложил 10 000 долларов тем, кто поймает в плен российского террориста Игоря Гиркина-Стрелкова, к инициативе присоединились боец ВСУ Валерий Маркус и парамедик, солист группы Антитела Тарас Тополя. Они предложили еще по 10 тысяч, после чего сумма возросла до $30 тысяч долларов.

В своем Telegram-канале Стерненко написал, что вознаграждение за поимку Гиркина в плен предлагают теперь еще и Валерий Маркус и Тарас Тополя. Ожидаются и новые инициативы.

"Валерий Маркус добавляет еще 10 000 долларов за взятие Гиркина в плен. Сумма 30 000. Нужен жив, можно немного избитый. В общем, пишет еще много людей в комментарии и реплаях, поэтому на самом деле те, кто возьмут этого военного преступника, получат еще больше средств. Охота только начинается", - подчеркнул Сергей Стерненко.

Гиркин воюет против Украины

Ранее стало известно, что террорист Гиркин-Стрелков перестал выходить на связь с 10 октября. Пропагандисты РФ сказали, что Гиркин, дескать, ушел воевать "в один из добровольческих батальонов". Якобы он даже устроился "начальником штаба или замом комбата".

Позже жена Гиркина-Стрелкова сообщила, что он отправился воевать. Она показала фото Гиркина в военной форме перед отправкой в Украину.

По словам жены, скоро террорист Стрелков должен выйти на связь.

Другие новости: