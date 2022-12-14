"За месяц столько не производят": Арестович рассказал о крахе оккупантов

Арестович рассказал, что из Беларуси россияне вывезли уже 100 тыс. боеприпасов.

Алексей Арестович / УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия вскоре может столкнуться со значительным дефицитом артиллерийских снарядов.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону Арестович сказал, что за два дня войны против Украины оккупанты используют больше снарядов, чем производят за месяц.

"Сейчас уже у них очень мало снарядов. Мы практически выравниваемся, потихоньку выравниваемся по артиллерии с ними. И старые 60–80 тыс. снарядов в сутки – это уже голубая мечта у них", – отметил Арестович.

По его данным, из Беларуси россияне вывезли уже 100 тыс. боеприпасов.

"В то время как они 700 тыс. снарядов тратили по нам. Возьмем ракеты. Они производят на квартал где-то 40 ракет всех типов. Но это меньше, чем они за один залп выбрасывают. Это ни о чем. То есть они идут по дороге бесперспективности", — подытожил. советник ОП.

Ракетный террор РФ

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине 5 декабря.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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