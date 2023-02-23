За минуту 8-летняя девочка потеряла всю свою семью: история маленькой Валерии из Мариуполя

Мариупольский городской совет рассказал историю 8-летней девочки Валерии Хаджавы. За минуту она потеряла всю свою семью – папу, маму и младшую сестренку. Они погибли в мариупольском драмтеатре.
Российские оккупанты сбросили авиабомбы на здание, ставшее укрытием для семей от обстрелов. Военных страны-агрессора не остановила надпись "Дети" перед театром. Тогда погибли около 600 мирных жителей города.
Валерия выжила чудом. Сейчас девочка живет в Черновцах. О ней заботятся бабушка и дедушка.
Семья зарегистрирована в центре поддержки переселенцев "ЯМариуполь", где ей предоставляется вся возможная помощь.
Как сообщал Главред, российские пропагандисты сняли на руинах завода Азовсталь, который уничтожили российские оккупанты, циничный клип на песню "Пливе кача".
Ранее мы писали о 6-летнем Илье Костушевиче - мальчик выжил в безжалостно разбитом Мариуполе, но остался один, его родители погибли. Ребенок написал письмо премьер-министру Британии, в котором рассказал о том, чего он больше всего хочет и как живет сейчас.
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