За минуту 8-летняя девочка потеряла всю свою семью: история маленькой Валерии из Мариуполя

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на мариупольский драмтеатр, ставший укрытием от обстрелов для мирных украинцев. Валерия выжила чудом.

Вся семья Валерии погибла в мариупольском драмтеатре после бомбежки рф / Фото: t.me/mariupolrada, скриншот

Мариупольский городской совет рассказал историю 8-летней девочки Валерии Хаджавы. За минуту она потеряла всю свою семью – папу, маму и младшую сестренку. Они погибли в мариупольском драмтеатре.

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на здание, ставшее укрытием для семей от обстрелов. Военных страны-агрессора не остановила надпись "Дети" перед театром. Тогда погибли около 600 мирных жителей города.

Валерия выжила чудом. Сейчас девочка живет в Черновцах. О ней заботятся бабушка и дедушка.

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Семья зарегистрирована в центре поддержки переселенцев "ЯМариуполь", где ей предоставляется вся возможная помощь.

Валерия Хаджава сейчас живет в Черновцах с бабушкой и дедушкой / Фото t.me/mariupolrada

Как сообщал Главред, российские пропагандисты сняли на руинах завода Азовсталь, который уничтожили российские оккупанты, циничный клип на песню "Пливе кача".

Ранее мы писали о 6-летнем Илье Костушевиче - мальчик выжил в безжалостно разбитом Мариуполе, но остался один, его родители погибли. Ребенок написал письмо премьер-министру Британии, в котором рассказал о том, чего он больше всего хочет и как живет сейчас.

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