Зачем РФ бьет ракетами по Украине: сил на наступление нет, Путин шлет "сигнал" – Die Welt

Зачем Путин наносит ракетные удары по Украине / Фото УНИАН

Россия больше не в силах продолжать широкомасштабное наступление в Украине. При этом нанесением массированных ракетных ударов президент РФ Владимир Путин пытается создать видимость "мощи" своей армии.

Как говорится в статье издания Die Welt, в армии РФ - логистические проблемы. Кроме того, командные структуры работают плохо, а у солдат - низкий боевой дух.

Автор статьи пишет, что ракетные удары по гражданской инфраструктуре в украинских городах можно трактовать как попытку Кремля продемонстрировать свою мощь и вновь усилить сдерживание. В то же время на поле боя при непосредственном сражении с Вооруженными силами Украины российские войска терпели одно поражение за другим: проваленный "блицкриг" в Киеве, отход из Харьковской области и кампания на Донбассе, которая продвигалась с "черепашьей скоростью".

Москва преподнесла временную оккупацию города Северодонецк как крупную победу. Однако у войск РФ ушло четыре месяца на то, чтобы захватить город. При этом оккупанты понесли колоссальные потери.

"Ракеты, упавшие на украинские города, видимо, призваны подкрепить этот триумф. Но в военном отношении большинство пораженных целей не имеют никакой ценности. И победа в Северодонецке далась нелегко. Командованию российской армии приходилось посылать в бой новые подкрепления, особенно в последние недели. Солдаты, которые были плохо обучены и экипированы для ведения ближнего боя, гибли как мухи", – пишет издание.

Сейчас же ослабленная российская армия не может позволить себе новое широкомасштабное наступление, резюмирует издание.

Ракетные удары по Украине

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Ее 37-летний муж погиб, а 7-летняя дочь сейчас в Охматдете.

Позже стало известно, что в Киеве были слышны звуки новых взрывов. Советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что оккупанты могут обстреливать Киев целый день.

Рано утром в субботу, 25 июня, российские оккупанты также нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прозвучали после воздушной тревоги в шести областях - Киевской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Львовской и Днепропетровской. Часть ракет была выпущена по Украине с территории Беларуси.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна мощная система ПВО для того, чтобы защититься от российских ракет. По его словам, Киев ведет переговоры с партнерами по этому по вопросу, уже есть некоторые договоренности.

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