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"Делаем все возможное": СБУ признала жуткие события в Луцке терактом

По поводу событий в центре горда начато уголовное производство.

21 июля 2020, 19:18
СБУ
СБУ назвала события с Луцке терактом / Фото: УНИАН

21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами - у него есть оружие и взрывчатка. К вечеру СБУ приняла решение квалифицировать захват заложников как террористический акт. Спецслужба начала уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, на месте происшествия работают сотрудники Антитеррористического центра при СБУ.

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"Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное", - заявил он.

Захват заложников в Луцке

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами - у него есть оружие и взрывчатка. Об этом сообщили в полиции. Чуть позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество заложников – около 20 человек.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Луцк СБУ заложники теракт Максим Плохой
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