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Загородний спрогнозировал, скоро ли может "устать" Запад от войны в Украине

Дмитрий Видоменко
30 июля 2023, 01:35
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Эксперт Тарас Загородний говорит, что на Западе есть определенный скепсис ‒ особенно по поводу тех громадных сумм денег, которые тратятся на помощь Украине.
Загородний, НАТО
Нужно давать ВСУ как можно больше оружияЗагородний, НАТО / коллаж Главред, фото УНИАН

Если страны Запада желают, чтобы украино-российская война закончилась как можно скорее, то им нужно давать ВСУ как можно больше оружия. Об этом во время чата на Главреде рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"С одной стороны, Запад ничего не теряет, пока идет война, но теряет Украина – людей, города, перспективы и т.д. Запад при этом решает свои вопросы: стачивания военной мощи России, сдерживания РФ и Китая, выстраивания новой мировой конфигурации. Плюс на Западе хотят, чтобы украинские беженцы, которые туда приехали, там и оставались, работали, чтобы украинские женщины рожали там детей, и дети оставались", ‒ сказал он.

Загородний говорит, что на Западе есть определенный скепсис ‒ особенно по поводу тех громадных сумм денег, которые тратятся на помощь Украине.

"С другой стороны, стоит вопрос денег – готов ли Запад дальше тратиться. Ведь на Украину сейчас идут огромные суммы. И на этом этапе начинает звучать все больше предложений о мире, о приеме Украины в НАТО частями (это чистой воды "развод", никогда частями Украину в НАТО принимать не будут). Наша задача – следить за этими дискурсами и навязывать свою точку зрения. Если Запад хочет поскорее закончить войну, пусть дает нам ресурсы – больше оружия, чтобы мы победили", ‒ сказал он.

Смотрите на видео чат Тараса Завгороднего на Главреде:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Напомним, ранее в Белом доме заявили: Украина станет членом НАТО. Украина станет членом НАТО после победы в войне с РФ и "это не подлежит обсуждению". Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Глава Пентагона уверен в членстве Украины в НАТО и назвал сроки. Ллойд Остин убежден, что Украина вступит в НАТО после окончания войны и победы над РФ. Вместе с тем, по его мнению, Украине "еще есть над чем работать" на пути к стандартам НАТО.

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НАТО Тарас Загородний война России и Украины
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