УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Угроза захвата РФ Харькова, Одессы, Днепра и дата 20 февраля: в ВСУ предупредили об опасном сценарии

24 января 2022, 13:09
Прослушать новость
Остановить

Российские войска развернули баллистические ракеты Искандер, которые по своему потенциалу могут долететь до Киева, сказал Александр Павлюк.

войска РФ
Контроль только над Донецком и Луганском Россию не устроит - командующий ООС на Донбассе / Reuters

Россия может запустить сценарий против Украины, который включает военную атаку с нескольких направлений и захват восьми областей. Среди них Харьков, Одесса и Днепр. В таком случае украинское государство может потерять все основные военные и промышленные мощности, а также выход к морю. Возможной датой вторжения рассматривается 20 февраля, когда закончится Олимпиада в Пекине и российско-белорусские учения на украинской границе. Об этом заявил командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В интервью The Times он рассказал о том, что россияне могут организовать военную атаку на 8 украинских регионов, среди которых Харьков, Одесса и Днепр. Украина может потерять главные военные и промышленные мощности, в том числе и выход к морю. Россияне намерены установить контроль над украинским государством.Читайте такжеУгроза военного вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать

"Россияне рассматривают разные варианты, но только Донецк и Луганск на востоке их не устроят. Они хотят ранить всю страну и через эту рану манипулировать всей Украиной", - утверждает Павлюк.

Также он отметил, что войска РФ развернули 54 боевых тактических группа, в том числе и 36 баллистических ракет средней дальности. Некоторые из них могут долететь до Киева.

По его словам, среди сценариев возможного военного вторжения есть и ориентировочная дата – 20 февраля. На тот момент должны завершиться Олимпийские игры в Пекине и военные учение России с Беларусью на границе с Украиной.

Реклама

"Это дата, которая нас беспокоит", - сказал Павлюк.

Также он добавил, что защищать страну будут Вооруженные силы Украины и территориальная оборона, в числе которой может быть более 100 000 добровольцев.

"Мы создали отряды территориальной обороны, а значит будет более 100 тысяч добровольцев, готовых взяться за оружие. Даже сейчас оружие раздают людям, готовым воевать", - подчеркнул командующий ООС Александр Павлюк.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме со ссылкой на разведку США ранее сообщили о том, что Россия может готовить сценарий провокации на Донбассе. Речь идет о нападении на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". Возможный план, как считают американцы, может стать поводом для военного наступления на Украину.

Журналисты СNN со ссылкой на Минобороны Украины публиковали данные о более 127 000 российских военных у украинских границ. В оборонном ведомстве не исключили ракетных ударов России по стратегически важным объектам.

В Кремле назвали передвижение войск у границ Украины "мерами предосторожности", связанными с якобы напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО.

Байден предупредил Путина о небывалых санкциях против России в случае военного вторжения в Украину. Российским банкам могут запретить проводить операции с долларом, что приведет к катастрофическим последствиям.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что заявления Штатов о новых санкциях против России якобы могут привести к попытке Киева провести силовую операцию по освобождению захваченного Донбасса.

Главред рекомендует:

viber
новости России новости Днепра новости Харькова ВСУ ООС новости Украины новости Одессы
Сейчас вы просматриваете новость «Угроза захвата РФ Харькова, Одессы, Днепра и дата 20 февраля: в ВСУ предупредили об опасном сценарии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шансГороскоп на сегодня, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шанс Магнитом притягивают бедность: какие привычки не дают разбогатеть и отпугивают удачуМагнитом притягивают бедность: какие привычки не дают разбогатеть и отпугивают удачу В моду на 2022 год вернулись грандиозные женские брюки в стиле непредсказуемых 90-хВ моду на 2022 год вернулись грандиозные женские брюки в стиле непредсказуемых 90-х Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в бедуПриметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в беду Ударит мороз до -15º: в Гидрометцентре дали ледяной прогноз и назвали срокиУдарит мороз до -15º: в Гидрометцентре дали ледяной прогноз и назвали сроки
13:09

Угроза захвата РФ Харькова, Одессы, Днепра и дата 20 февраля: в ВСУ предупредили об опасном сценарии

13:00

Гороскоп на завтра, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удачаВидео

12:58

Дичь под Киевом: пьяные молодчики ограбили и изнасиловали женщину – один из них с ВИЧ

12:52

Кристина Агилера раззадорила фанатов сияющей наготой пышного телаВидео

12:27

Самые модные женские стрижки для круглого лица 2022, которые чудесно стройнятФото

Реклама
12:17

Гороскоп Таро на неделю 24-30 января: Тельцам – трудности, Девам – заманчивые возможности, Рыбам – испытанияВидео

12:09

Австрия и Франция рассматривают возможность эвакуации своих дипломатов из УкраиныВидео

12:09

Пьяный житель Запорожья шутки ради швырнул гранату на балкон жилого дома

12:07

Татьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздника

11:57

Заморозит и завалит снегом: украинцам рассказали, где и когда ударит -21°Видео

11:42

Злату Огневич три года преследует мужчина - певице угрожают расправойВидео

11:36

Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне

11:34

ЕС захватила лидерство: Слуга народа скатилась в рейтинге партий – опрос

11:29

Довольны ли украинцы тем, куда власти ведут страну - опрос

11:26

Без шансов на спасение: под Киевом в жутком ДТП погибли четыре человекаФотоВидео

10:54

Лунный гороскоп на неделю 24-30 января: Тельцам – проблемы, Львам – правило бумеранга, Рыбам – искушенияВидео

10:52

Порошенко вплотную приблизился к Зеленскому в президентском рейтинге – опросВидео

10:49

К чему снятся часы: толкование известных сонников

10:46

Эвакуация Посольства США в Киеве является чрезмерной предосторожностью - МИД УкраиныВидео

10:45

Юрий Корявченков: государственная политика Украины по безопасности дорожного движения нуждается в реформировании

Реклама
10:28

Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздникаВидео

10:19

Вслед за США Британия эвакуирует часть сотрудников посольства из КиеваВидео

10:07

Олимпиада не будет мешать плану Путина по вероятному нападению на Украину — госсекретарь США

09:54

Как будет работать метро Киева в случае локдауна 2022 - ответ КГГА

09:49

Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиВидео

09:37

Ишемическая болезнь сердца - диетолог назвала продукты для профилактики недуга

08:57

Ивано-Франковская область стала "красной": что запрещено с 24 январяВидео

08:48

Гороскоп на сегодня, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шансВидео

08:41

Гороскоп Таро для Весов на февраль 2022: успех, прибыль и хорошее здоровьеВидео

08:25

В ближайшие недели Эстония передаст Украине "десятки и десятки" американских JavelinВидео

08:20

Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в бедуВидео

08:00

На пороге большой войны: когда и каким может быть наступление России на Украину

07:52

Де-факто это невозможно: в России отреагировали на угрозы Запада отключить страну от SWIFT

07:45

Штаты методично загоняют Кремль в тупикмнение

07:25

Гороскоп Таро для Скорпионов на февраль 2022: грандиозные перемены, большие деньги и успех в любвиВидео

07:11

США могут отправить ближе к порогу Путина тысячи военнослужащих, военные корабли и самолеты - NYT

07:10

Красные линии для Путина и россияне против войны: политик объяснил, почему атаки на Украину не будетВидео

06:40

Госдеп разрешил дипломатам США добровольно покинуть Украину, их семьи обязаны выехать из страны

06:29

Награда таки нашла своих героевмнение

05:45

Большая война России с Украиной и провокации со стороны Москвы: Илларионов назвал сценарийВидео

Реклама
05:28

Вкуснейшие картофельные блины на Масленицу 2022: готовить очень быстроВидео

05:02

Украинцы узнали ледяной прогноз: когда и где врежут морозы -20ºВидео

03:50

Самые вкусные и полезные гренки на завтрак: готовить 5 минутВидео

03:14

Опаснее Омикрона: в ВОЗ предупредили о новом штамме-мутантеВидео

02:41

Вернет к жизни, избавит растения от болезней: как приготовить эффективное удобрение из луковой шелухи

02:16

Каменских в мини-юбке показала, как поправилась за время отдыхаВидео

01:46

"Симптомы, как у простуды": врач назвал 5 признаков, которые могут указывать на Омикрон у привитыхВидео

01:17

Доллар может "пробить потолок": украинцам назвал новый курсВидео

00:51

Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в бедуВидео

00:07

Голос країни-12 - 1 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять