Угроза захвата РФ Харькова, Одессы, Днепра и дата 20 февраля: в ВСУ предупредили об опасном сценарии

Контроль только над Донецком и Луганском Россию не устроит - командующий ООС на Донбассе / Reuters

Россия может запустить сценарий против Украины, который включает военную атаку с нескольких направлений и захват восьми областей. Среди них Харьков, Одесса и Днепр. В таком случае украинское государство может потерять все основные военные и промышленные мощности, а также выход к морю. Возможной датой вторжения рассматривается 20 февраля, когда закончится Олимпиада в Пекине и российско-белорусские учения на украинской границе. Об этом заявил командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В интервью The Times он рассказал о том, что россияне могут организовать военную атаку на 8 украинских регионов, среди которых Харьков, Одесса и Днепр. Украина может потерять главные военные и промышленные мощности, в том числе и выход к морю. Россияне намерены установить контроль над украинским государством.Читайте такжеУгроза военного вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать

"Россияне рассматривают разные варианты, но только Донецк и Луганск на востоке их не устроят. Они хотят ранить всю страну и через эту рану манипулировать всей Украиной", - утверждает Павлюк.

Также он отметил, что войска РФ развернули 54 боевых тактических группа, в том числе и 36 баллистических ракет средней дальности. Некоторые из них могут долететь до Киева.

По его словам, среди сценариев возможного военного вторжения есть и ориентировочная дата – 20 февраля. На тот момент должны завершиться Олимпийские игры в Пекине и военные учение России с Беларусью на границе с Украиной.

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"Это дата, которая нас беспокоит", - сказал Павлюк.

Также он добавил, что защищать страну будут Вооруженные силы Украины и территориальная оборона, в числе которой может быть более 100 000 добровольцев.

"Мы создали отряды территориальной обороны, а значит будет более 100 тысяч добровольцев, готовых взяться за оружие. Даже сейчас оружие раздают людям, готовым воевать", - подчеркнул командующий ООС Александр Павлюк.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме со ссылкой на разведку США ранее сообщили о том, что Россия может готовить сценарий провокации на Донбассе. Речь идет о нападении на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". Возможный план, как считают американцы, может стать поводом для военного наступления на Украину.

Журналисты СNN со ссылкой на Минобороны Украины публиковали данные о более 127 000 российских военных у украинских границ. В оборонном ведомстве не исключили ракетных ударов России по стратегически важным объектам.

В Кремле назвали передвижение войск у границ Украины "мерами предосторожности", связанными с якобы напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО.

Байден предупредил Путина о небывалых санкциях против России в случае военного вторжения в Украину. Российским банкам могут запретить проводить операции с долларом, что приведет к катастрофическим последствиям.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что заявления Штатов о новых санкциях против России якобы могут привести к попытке Киева провести силовую операцию по освобождению захваченного Донбасса.

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