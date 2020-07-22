Луцкому террористу звонили подставные журналисты / кадр из видео

Журналисты, которые во вторник, 21 июля звонили луцкому террористу Максиму Кривоше, удерживающему заложников в автобусе, были подставными.

Об этом в интервью "Новому времени" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который присутствовал на месте происшествия.

"Я присутствовал на всех разговорах нашего переговорщика с ним. Плюс мы делали разные маневры, — а-ля, ему звонят журналисты для того, чтобы его разговорить. Но на самом деле это были не журналисты. Пытались к нему привести "журналистов", как он и требовал. Но сам террорист потом отказался от этого, когда ему предложили. Хотя СБУ отрабатывали эту историю, хотели таким образом провести штурм", - рассказал Тимошенко.

Читайте такжеТеракт в Луцке: заложники освобождены, преступник задержанНапомним, утром во вторник, 21 июля 2020 года в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.

Через некоторое время он выдвинул требования. Мужчина (быстро стало известного, что его зовут Максим Кривош) хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в Сети появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне 2005 года. После того, как правоохранители задержали Кривоша, видео было удалено.