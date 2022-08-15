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Залужный мощно обратился к польским военным: "вместе победим!"

15 августа 2022, 12:37

Сегодня в Польше отмечают день Вооруженных Сил.

Валерий Залужный
Валерий Залужный / скрнишот

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил Войско Польское с День Вооруженных Сил.

В своем обращение в Telegram он напомнил, что в Варшавской битве польский народ отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия. Союзником Польши в этой войне была Украинская Народная Республика.

"Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу. Искренне благодарен польскому народу за помощь и поддержку в это сложное время! Мы боремся за нашу и вашу свободу! Вместе победим!", - заявил Залужный на польском языке.

Напомним, официальная Варшава поддержала Киев после нападения России на Украину, которое произошло 24 февраля. Польское государство оказывает серьезную военную, политическую и гуманитарную помощь. Польша стала временным убежищем за границей для многих украинцев.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявлял, что Россия специально создала на Западе ситуацию, при которой Киев могут уговаривать пойти на уступки главе Кремля Владимиру Путину. По его словам, Варшава по-прежнему будет помогать Киеву, а политикам, которые предлагают "спасти чье-то лицо", нужно отдать России свой Браденбург и Пиренеи.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что русские оккупанты в Украине совершают преступления, по накалу зверств ничуть не уступающих тем, которые совершали нацисты во время Второй мировой войны.

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война в Украине Польша Валерий Залужный
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