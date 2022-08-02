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Зверствуют ровно также: Дуда сравнил русских оккупантов с нацистами

2 августа 2022, 12:06

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Мариуполь и Варшаву времен Второй мировой войны. И особо отметил то, что русские зверствуют никак не меньше нацистов.

Дуда, Мариуполь
Дуда сравнил русских оккупантов с нацистами / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Русские оккупанты в Украине совершают преступления, по накалу зверств ничуть не уступающих тем, которые совершали нацисты во время Второй мировой войны. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.

В годовщину Варшавского восстания польский президент посетил открытие выставки "Варшава – Мариуполь – города руин, города борьбы, города надежды".

"Произошедшее здесь, в Варшаве, во время Второй мировой войны, когда здесь велись бои, а немцы бездушно убивали гражданских жителей столицы, и, к сожалению, российская агрессия против Украины сегодня – одинаково жестокие", – заявил польский лидер.

Дуда сказал, что преступления, совершаемые нацистами в Варшаве, и зверства россиян в Мариуполе – одинаково жестоки.

Польский лидер подчеркнул схожесть фотографий Варшавы во время восстания августа 1944 года и нынешнего Мариуполя, уничтоженного российскими оккупантами.

"Насколько подобны эти изображения. С какой жестокостью они [русские - Главред] убивают, разрушают, уничтожают жизнь невинных людей", – подытожил Дуда.

Позиция Польши по войне России против Украины

Официальная Варшава поддержала Киев после нападения России на Украину, которое произошло 24 февраля. Польское государство оказывает серьезную военную, политическую и гуманитарную помощь. Польша стала временным убежищем за границей для многих украинцев.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявлял, что Россия специально создала на Западе ситуацию, при которой Киев могут уговаривать пойти на уступки главе Кремля Владимиру Путину. По его словам, Варшава по-прежнему будет помогать Киеву, а политикам, которые предлагают "спасти чье-то лицо", нужно отдать России свой Браденбург и Пиренеи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил Россию о том, что если она решится напасть на территорию польского государства, 40 миллионов поляков будут готовы взять в руки оружие и защищать свою страну. Народ отвергает российский колониализм и империализм и акцентирует свое внимание на усилении и мощи армии.

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Автор: Егор Бунин
новости Польши Анджей Дуда война России и Украины
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