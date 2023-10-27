Запад не готов выиграть у Путина войну - Фесенко

Эксперт назвал главный нюанс, который влияет на готовность Запада к полному разгрому России.

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Запад не готов победить Путина / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, скриншот из видео, Главред

Украина делает все, чтобы сохранить государство и победить в войне, которую начал российский диктатор Владимир Путин. Однако нельзя сказать, что Запад готов увидеть "директора России" в роли проигравшего. Об этом в интервью Главреду рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он отметил, что лишь после полномасштабного вторжения РФ и после того как Украина отвоевала Киев, Запад понял, что Путин начал гибридную войну и это является испытанием для всего Запада.

"В 2022 году такое понимание появилось, но они подождали, выстоит ли Украина. И когда поняли, что выстояла, тогда поняли, что нам надо помочь, и что нельзя дать Путину выиграть эту войну. Но проблема в том, что они не готовы выиграть у Путина", - сказал Фесенко. видео дня

В чем заключается проблема неготовности

Главное, из-за чего у Запада нет ощущения готовности победить Путина заключается в том, что у них нет понимания и стратегии, как закончить войну в Украине.

Фесенко убежден, что компромисс с Путиным приведет к тому, что все риски и проблемы никуда не денутся. Если же договариваться с диктатором на его условиях, то он начнет сильно наглеть в будущем и к нему подключатся Китай и Иран.

"У Запада нет четкого стратегического понимания, что делать дальше с Путиным и с путинской Россией. Доминирует позиция: "Как-то жили раньше, будем жить и дальше рядом с ним". Так же, как жили с Советским Союзом. А если Путин начинает гибридную войну против Запада, и атака ХАМАСа – это лишь первый акт? Поэтому им надо думать, взвешивать разные сценарии", - рассказал Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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