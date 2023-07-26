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Запад не знает, что делать с РФ: эксперт сказал, когда Украину примут в НАТО

Алексей Тесля
26 июля 2023, 01:30
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Особых ожиданий от саммита НАТО в Вильнюсе не было, подчеркнул Тарас Загородний.
НАТО, Тарас Загородний
Тарас Загородний оценил перспективы вступления Украины в НАТО / УНИАН, Главред

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний оценил итоги саммита НАТО, который недавно состоялся в Вильнюсе.

"Трагедии не произошло. Да, Украине не удалось здоровым нахрапом прорваться в НАТО, но это нестрашно – переходим к плану Б", — подчеркнул он во время чата в Главреде.

Эксперт говорит, что особых ожиданий от саммита в Вильнюсе не было, поскольку было понятно, что вопрос вступления Украины в НАТО не будет стоять до выхода на границы 1991 года.

"Впрочем, краткосрочные задачи в Вильнюсе были решены: ЕС и США объявили о долгосрочной поддержке, а также был сделан шаг к гарантиям безопасности", — отметил он.

По словам аналитика, в дальнейшем процесс вступления в НАТО будет зависеть от Украины.

"Мы должны взять оборонный суверенитет, то есть создать собственный мощный военно-промышленный комплекс (ВПК), чтобы не зависеть от капризов других стран, политической конъюнктуры и прочего", — говорит он.

Собеседник также рассказал о том, какие выводы можно сделать Украине после саммита НАТО.

"Саммит НАТО был просто нормальной встречей. Да, не удалось кавалерийским наскоком попасть в Альянс, но ничего, не получилось сейчас, значит, будем работать по-другому. В целом, я оцениваю саммит позитивно. Саммит позволил увидеть ограничения, которые есть у Запада – он не знает, что делать с Россией. Это главный вопрос, который сейчас стоит, и все крутится вокруг него", — добавил Загородний.

Смотрите видео - чат Тараса Загороднего в Главреде:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Ранее в Белом доме заявили: Украина станет членом НАТО. Украина станет членом НАТО после победы в войне с РФ и "это не подлежит обсуждению". Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Глава Пентагона уверен в членстве Украины в НАТО и назвал сроки. Ллойд Остин убежден, что Украина вступит в НАТО после окончания войны и победы над РФ. Вместе с тем, по его мнению, Украине "еще есть над чем работать" на пути к стандартам НАТО.

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