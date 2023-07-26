Запад не знает, что делать с РФ: эксперт сказал, когда Украину примут в НАТО

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний оценил итоги саммита НАТО, который недавно состоялся в Вильнюсе.
"Трагедии не произошло. Да, Украине не удалось здоровым нахрапом прорваться в НАТО, но это нестрашно – переходим к плану Б", — подчеркнул он во время чата в Главреде.
Эксперт говорит, что особых ожиданий от саммита в Вильнюсе не было, поскольку было понятно, что вопрос вступления Украины в НАТО не будет стоять до выхода на границы 1991 года.
"Впрочем, краткосрочные задачи в Вильнюсе были решены: ЕС и США объявили о долгосрочной поддержке, а также был сделан шаг к гарантиям безопасности", — отметил он.
По словам аналитика, в дальнейшем процесс вступления в НАТО будет зависеть от Украины.
"Мы должны взять оборонный суверенитет, то есть создать собственный мощный военно-промышленный комплекс (ВПК), чтобы не зависеть от капризов других стран, политической конъюнктуры и прочего", — говорит он.
Собеседник также рассказал о том, какие выводы можно сделать Украине после саммита НАТО.
"Саммит НАТО был просто нормальной встречей. Да, не удалось кавалерийским наскоком попасть в Альянс, но ничего, не получилось сейчас, значит, будем работать по-другому. В целом, я оцениваю саммит позитивно. Саммит позволил увидеть ограничения, которые есть у Запада – он не знает, что делать с Россией. Это главный вопрос, который сейчас стоит, и все крутится вокруг него", — добавил Загородний.
Смотрите видео - чат Тараса Загороднего в Главреде:
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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