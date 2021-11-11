Заподозрил в краже, избил и приковал к столбу: в Одесской области хозяин наказал работника

Мужчине удалось сбежать.
В городе Белгороде-Днестровском, что на Одесчине, местный житель приковал цепью к столбу работника, которого заподозрил в краже. Пленник, который почти сутки сидел на цепи, смог освободиться. Полицию вызвали соседи.
Как передает пресс-служба полиции области, 44-летний мужчина помогал супругам по хозяйству, пока не был заподозрен в краже. За это хозяин решил его проучить, приковав потерпевшего к столбу в теплице и удерживая так почти сутки.
Пленнику удалось повредить цепь и выбежать на улицу, где его увидели соседи и сообщили о происшествии в полицию. По словам 49-летнего подозреваемого, он приковал работника цепью к столбу (замкнул звенья замком), так как опасался, что мужчина, которого он считает виновным в краже, убежит.
Теперь за незаконное лишение человека свободы мужчине грозит 5 лет заключения.
Ранее сообщалось, что в Одесской области влюбленные подростки сбежали в лес. Подростков из г. Ананьев Одесской области правоохранители разыскивали пять дней. Их нашли в лесу, где несовершеннолетние из подручных материалов построили шалаш и жили там. Подростки объяснили, что убежали из дома, потому что хотели жить вместе.
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