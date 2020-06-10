Когда откроют внешние границы ЕС: стала известна дата / Reuters

Внешние границы государств, которые входят в Европейский союз (закрытые около трех месяцев по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19), будут вновь открыты с 1 июля 2020 года.

Об этом в среду, 10 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По его словам, уже на нынешней неделе Еврокомиссия опубликует рекомендации для восстановления работы пограничных КПП.

"Позже на этой неделе Еврокомиссия одобрит свою оценку и обнародует свой подход по постепенному снятию ограничений на внешних границах, начиная с 1 июля", ‒ заявил Боррель.

Напомним, ранее представители Европейской комиссии выпустили рекомендации по открытию внутренних границ ЕС (которые были заблокированы после начала пандемии китайского коронавируса).

Кроме того, в документе указывается, что санитарные кордоны необходимо отменять ‒ в первую очередь, для граждан стран, которые входят в Европейский союз.

Также в Еврокомиссии предложили вернуть свободное передвижение странам Шенгенской зоны ‒ причем безо всяких "паспортов иммунитета" и справок об отсутствии коронавируса.