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"Запрет ВКонтакте не нужен": эксперт посоветовал, что делать с российскими сайтами

14 мая 2020, 18:45

Сейчас нет смысла запрещать любой интернет-продукт, считает политический консультант.

В Украине не стоит запрещать российские сайты, нужен контроль над информацией, поделился Бортник – Запрет ВК в Украине
В Украине не стоит запрещать российские сайты, необходим контроль над информацией, поделился эксперт / asp24.ru

Директор Украинского института политики, политический консультант Руслан Бортник полагает, что в Украине не нужен запрет ВКонтакте и других российских ресурсов.

Нужно контролировать не соцсети, а информацию, которая в них распространяется, поделился эксперт в Facebook.

По его словам, сейчас запрещать любой интернет-продукт – все равно, что запрещать дороги и мосты – люди ими будут пользоваться, несмотря на запрет.

Также Бортник посоветовал, что делать с российскими сайтами, чтобы они могли работать в Украине: 

  • Обговаривать с собственниками ресурсов перенос на территорию Украины части серверов (пользователей из нашей страны) и офисов поддержки;
  • Добиться того, чтобы выполнялось законодательство Украины, был контроль над распространением информации;
  • Добиться того, чтобы были созданы новые рабочие места, а налоги получало украинское государство.

Напомним, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, а также сервисы Mail.ru.

Позже – 13 мая текущего года – Совет нацбезопасности и обороны Украины и Верховная Рада поддержали продление запрета российских сайтов.

Руслан Бортник ВКонтакте запрет соцсети
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