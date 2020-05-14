"Запрет ВКонтакте не нужен": эксперт посоветовал, что делать с российскими сайтами

Сейчас нет смысла запрещать любой интернет-продукт, считает политический консультант.
Директор Украинского института политики, политический консультант Руслан Бортник полагает, что в Украине не нужен запрет ВКонтакте и других российских ресурсов.
Нужно контролировать не соцсети, а информацию, которая в них распространяется, поделился эксперт в Facebook.
По его словам, сейчас запрещать любой интернет-продукт – все равно, что запрещать дороги и мосты – люди ими будут пользоваться, несмотря на запрет.
Также Бортник посоветовал, что делать с российскими сайтами, чтобы они могли работать в Украине:
- Обговаривать с собственниками ресурсов перенос на территорию Украины части серверов (пользователей из нашей страны) и офисов поддержки;
- Добиться того, чтобы выполнялось законодательство Украины, был контроль над распространением информации;
- Добиться того, чтобы были созданы новые рабочие места, а налоги получало украинское государство.
Напомним, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, а также сервисы Mail.ru.
Позже – 13 мая текущего года – Совет нацбезопасности и обороны Украины и Верховная Рада поддержали продление запрета российских сайтов.