"Сейчас как тыкну, я вам не доверяю": водитель маршрутки нагло довел до слез раненого военного

Водитель рейсовой маршрутки в Ровенской области довел до слез украинского военного, который уже после второго ранения возвращался домой с "горячей" точки на фронте. Об этом рассказала Людмила Главацкая, которая стала свидетелем этой ситуации.
Инцидент произошел 26 апреля в Сарнах в маршрутке "Селец - Дубровица - Ровно". Женщина вспоминает, что украинский военный зашел в транспорт с большим рюкзаком и двумя пакетами. У него были заняты руки и он попросил водителя, чтобы тот позволил передать деньги за проезд с места, потому что бойцу ВСУ было очень неудобно.
Однако то, что сказал водитель, возмутило пассажиров и довело до слез защитника Украины.
"Нет, давай сейчас, я вам не доверяю", - грубо ответил водитель.
Тогда военный снял с себя рюкзак, поставил пакеты и заплатил деньги. Украинский защитник всю дорогу просидел на задних сиденьях, а из его глаз катились слезы.
"Привлекли внимание слезы, которые бежали у защитника по щекам почти без остановки вплоть до Дубровицы. Когда с ним начали разговор, он рассказал что едет домой после второго ранения. Ему было тяжело сквозь слезы что-то говорить и рассказывать, но ему было очень больно не от ран, а от оскорбительного унижения. Он только сказал: "Как так нам не доверять? Мы отдаем свою жизнь, мои ребята еще там в аду, а он нам не доверяет", - вспомнила женщина.
Когда военный выходил из маршрутки, он попросил водителя, чтобы тот вежливее относился к военным, на что тот сразу ответил хамовито и свысока.
"Ты мне не тыкай, потому что сейчас как тыкну", - сказал водитель маршрутки.
Как на это отреагировали власти
Начальник Ровенского областного департамента инфраструктуры Федор Мисюра заявил, что ОВА порекомендовала перевозчику уволить водителя, который так нагло общался с украинским военным. Об этом сообщает Суспільне.
Следует отметить, что Мисюра также находится в рядах ВСУ.
"Мы пришли к выводу, что этот водитель безапелляционно должен быть уволен. У него репутация не из лучших. Перевозчикам характеристика с данными и рекомендациями не допускать его к работе тоже предоставлена", — сказал Мисюра.
На это также отреагировали в военкомате. Пресс-секретарь центра Татьяна Камеристова отметила, что хамовитому водителю уже вручили повестку. Теперь он должен пройти медкомиссию, которая определит, можно ли его мобилизовать в ВСУ.
Напомним, в Волынской области 22-летний офицер избил 41-летнего военного, который ранее получил серьезное ранение на фронте. Мужчину нашли на следующий день. В результате избиения он временно потерял возможность ходить. У военного большая гематома на голове и рана, а также синяки по всему телу.
Ранее в Карпатах на одном из курортов мужчина "набросился" на военного медика, который приехал из Бахмута, чтобы пройти посттравматическую психологическую реабилитацию. Обидчик цинично сказал, что "ВСУ - это скот" и послал военного медика обратно в Бахмут.
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