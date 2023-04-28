"Сейчас как тыкну, я вам не доверяю": водитель маршрутки нагло довел до слез раненого военного

Украинского военного, который возвращался с фронта домой, обидели слова водителя в Ровенской области. Мужчина всю дорогу проплакал.

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Грубый водитель в Ровенской области довел военного до слез / Коллаж фото 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна, facebook/Людмила Главацкая

Водитель рейсовой маршрутки в Ровенской области довел до слез украинского военного, который уже после второго ранения возвращался домой с "горячей" точки на фронте. Об этом рассказала Людмила Главацкая, которая стала свидетелем этой ситуации.

Инцидент произошел 26 апреля в Сарнах в маршрутке "Селец - Дубровица - Ровно". Женщина вспоминает, что украинский военный зашел в транспорт с большим рюкзаком и двумя пакетами. У него были заняты руки и он попросил водителя, чтобы тот позволил передать деньги за проезд с места, потому что бойцу ВСУ было очень неудобно.

Однако то, что сказал водитель, возмутило пассажиров и довело до слез защитника Украины.

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"Нет, давай сейчас, я вам не доверяю", - грубо ответил водитель.

Тогда военный снял с себя рюкзак, поставил пакеты и заплатил деньги. Украинский защитник всю дорогу просидел на задних сиденьях, а из его глаз катились слезы.

"Привлекли внимание слезы, которые бежали у защитника по щекам почти без остановки вплоть до Дубровицы. Когда с ним начали разговор, он рассказал что едет домой после второго ранения. Ему было тяжело сквозь слезы что-то говорить и рассказывать, но ему было очень больно не от ран, а от оскорбительного унижения. Он только сказал: "Как так нам не доверять? Мы отдаем свою жизнь, мои ребята еще там в аду, а он нам не доверяет", - вспомнила женщина.

Когда военный выходил из маршрутки, он попросил водителя, чтобы тот вежливее относился к военным, на что тот сразу ответил хамовито и свысока.

"Ты мне не тыкай, потому что сейчас как тыкну", - сказал водитель маршрутки.

Грубый водитель в Ровенской области довел военного до слез / скриншот

Как на это отреагировали власти

Начальник Ровенского областного департамента инфраструктуры Федор Мисюра заявил, что ОВА порекомендовала перевозчику уволить водителя, который так нагло общался с украинским военным. Об этом сообщает Суспільне.

Следует отметить, что Мисюра также находится в рядах ВСУ.

"Мы пришли к выводу, что этот водитель безапелляционно должен быть уволен. У него репутация не из лучших. Перевозчикам характеристика с данными и рекомендациями не допускать его к работе тоже предоставлена", — сказал Мисюра.

На это также отреагировали в военкомате. Пресс-секретарь центра Татьяна Камеристова отметила, что хамовитому водителю уже вручили повестку. Теперь он должен пройти медкомиссию, которая определит, можно ли его мобилизовать в ВСУ.

Напомним, в Волынской области 22-летний офицер избил 41-летнего военного, который ранее получил серьезное ранение на фронте. Мужчину нашли на следующий день. В результате избиения он временно потерял возможность ходить. У военного большая гематома на голове и рана, а также синяки по всему телу.

Ранее в Карпатах на одном из курортов мужчина "набросился" на военного медика, который приехал из Бахмута, чтобы пройти посттравматическую психологическую реабилитацию. Обидчик цинично сказал, что "ВСУ - это скот" и послал военного медика обратно в Бахмут.

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