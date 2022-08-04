"Зарево, что-то горит": Харьков под обстрелами, слышны мощные взрывы, есть пострадавшие

Харьков снова оказался под обстрелом россиян / Фото УНИАН

Вечером в четверг, 4 августа, Харьков вновь оказался под мощными вражескими обстрелами, сообщает в Telegram начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Внимание, харьковчане, россияне наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях!", - отметил он.

Как пишут местные СМИ, в городе слышны взрывы, сообщают о зареве в городе и о пожарах.

"Оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам Харькова. Есть предварительная информация о трех пострадавших", - сообщил Олег Синегубов.

По информации советницы главы областного совета Натальи Поповой, обстреляли район, в котором она проживает.

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"… обстреляли мой район. Предварительно есть вызов экстренки. Все работают", - сообщила она в Telegram.

Позже мэр города Игорь Терехов сообщил о том, что были артиллерийские приходы по Салтовскому и Индустриальному району Харькова.

"Под мощным обстрелом Павлово Поле. Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего подарка. Один человек на Полях пострадал - забрала скорая. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов", - написал он в Telegram.

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Ситуация в Харьковской области

В Институте изучения войны в США ранее рассказали о том, что президент России Владимир Путин, вероятно, скомандовал свои войскам оккупировать город Харьков. Как считают специалисты, российские захватчики в Балаклее и Камышевахе могут готовить плацдарм для захвата областного центра.

Заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя сведения о возможной угрозе захвата Харькова, заявила, что ВСУ готовятся к любым сценариям. По ее словам, войска создают резервы и работают над строительством фортификационных сооружений.

"Подготовка на всех направлениях одинаковая, она заключается в создании резервов, это и создание системы инженерных фортификационных сооружений. Важную роль играет и местная власть. Безусловно, мы постоянно говорим, что рассматриваем все возможные сценарии развития событий и готовимся ко всем этим сценариям", - подчеркнула Маляр.

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