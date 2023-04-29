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Завершение войны и удары ВСУ по России: дипломат раскрыл позицию США

Андрей Ганчук
29 апреля 2023, 04:00
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В Соединенных Штатах понимают, что Украине нужно наносить удары по военным объектам на территории агрессора России, сказал дипломат Богдан Яременко.
Яременко, Украина, США
США заинтересованы в победе Украины в войне с Россией, но о сроках говорить сложно - Яременко / Коллаж Главред, Офис президента

США заинтересованы в победе Украины в войне со страной-оккупантом Россией, однако на данный момент сложно сказать, когда посыплются российские войска и завершится война. Вашингтон не против переноса войны на территорию РФ, но предпочитает, чтобы удары по вражеским военным объектам на территории государства-агрессора как можно меньше наносились американским оружием. Об этом заявил народный депутат, дипломат, глава фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в Штатах, как и в Украине, заинтересованы в победе Киева над Москвой. Сроки завершения войны назвать сложно, поскольку непонятно, когда посыплется российская оккупационная армия.

"Заинтересованы так же, как и украинцы. Мы же говорим об этом не с точки зрения отдельных дат, а с понимания того, что чем дольше, тем тяжелее, больше потерь и тому подобное. И это понимают все. Все солидарны с нашими потерями, но и они так же несут определенные финансовые расходы, что тоже являются потерями для них. И чем меньше этих потерь для них будет, тем лучше будет и для них. Но речь не идет о конкретных датах-это вопрос к Украине. И это не с точки формирования каких-то финансовых ресурсов, а с точки зрения нашей состоятельности. Во-первых, это зависит от того, что у нас есть и чем готовы пожертвовать ради резких шагов. Во-вторых, от того, насколько силен наш враг. А он до сих пор достаточно силен – он несет большие потери, но он менее чувствителен к ним с точки зрения потери солдат и старается всячески заполнять ту нишу потерь в технике и оборудовании. Поэтому, по-моему, ситуация на поле боя сегодня не выглядит такой, что дает основания озвучивать конкретную дату завершения войны. То есть мы чувствуем силу, уверенность, но мы еще не понимаем, насколько быстро посыплется наш враг", - отметил Яременко.

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Что касается ударов ВСУ по военным объектам на территории России, по мнению дипломата, позиция США, по сравнению с предыдущими годами, изменилась. Когда оккупанты РФ напали на Крым, от Украины требовали не предпринимать в ответ никаких действий, чтобы, дескать, не спровоцировать Москву.

Однако сейчас ситуация другая. Украина имеет легальное право наносить удары по вражеским военным объектам на территории России. США не выступают против этого, однако хотели бы, чтобы как можно меньше таких ударов наносилось американскими вооружениями.

"В конце концов, были отвергнуты и эти опасения, и очень четко сегодня формулируется позиция, что Украина имеет право применить любые средства для освобождения ее территорий, как в политическом, так и в военном плане. Из того, что мы видим в медиа, многое вызывает определенные опасения у американцев с точки зрения возможной реакции РФ, но как таковых запретов американцы никогда не высказывали. Напротив, от разного рода экспертов и представителей органов власти звучат заявления о том, что определенные удары по военным объектам на территории России, которые используются для ударов по гражданской инфраструктуре Украины, вполне оправданы и законны. Поэтому позиция США не звучит как поощрение Украины переносить боевые действия на территорию России, но с определенной аргументацией американцы понимают, что мы должны наносить военные удары по территории РФ. При этом в прессе есть сообщения о том, что американцы хотели бы, чтобы таких ударов было как можно меньше из тех вооружений, которые предоставляют США. Но если американцы действительно чего-то не хотят, они умеют очень четко и официально это артикулировать, чтобы все это услышали. Мы не слышали никаких категорических заявлений со стороны американцев о том, что воевать с Россией на ее территории нельзя, такого не было", - подчеркнул Богдан Яременко.

Смотрите полную версию интервью Богдана Яременко Главреду

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина продолжает подготавливать Вооруженные силы к переходу в контрнаступление. Украинский народ верит в победу над оккупантами и освобождение всех захваченных территорий.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ завершают подготовку к проведению контрнаступательной военной операции. Бойцам сил обороны Украины нужно овладеть вооружениями, которые поступили от Запада.

Главнокомандующий Вооруженными силами Соединенных Штатов в Европе Кристофер Каволи рассказал, что военные США провели моделирование с целью оценки сил ВСУ и пришли к выводу, согласно которому армия Украины находится в хорошем положении. По данным американских военных, российские оккупанты, наоборот, серьезно деградировали.

Война России против Украины:

Богдан Яременко война России и Украины
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