Зеленская оконфузилась в прямом эфире, сказав, что скумбрия стоит 8 гривен за килограмм

Позже первая леди объяснила, что оговорилась. Елена Зеленская сказала, что имела ввиду 8 гривен за 100 граммов скумбрии.
Первая леди Украины Елена Зеленская оконфузилась в прямом эфире, сказав, что покупает скумбрию в среднем по 8 гривен за килограмм.
Инцидент произошел в эфире программы Сніданок з 1+1, когда супруга президента отвечала на вопросы ведущего Руслана Сеничкина, можно ли украинцев научить есть здоровую пищу.
"Я уверена, что можно. Я думаю, что это действительно не дороже, чем питаться неполезно. Даже отказавшись от бесполезных продуктов, мы уже экономим", - сказала Зеленская.
Первая леди посоветовала покупать простые непереработанные продукты и готовить их самим. Зеленская отметила, что "замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, стоит где-то 8 грн за килограмм".
Позже в Instagram Елена Зеленская написала, что оговорилась в прямом эфире.
"Во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра", — написала она.
Как отреагировали украинцы:
"Абсолютно безразлично, знает ли она или нет - я бы наоборот удивился, если бы долларовая миллионерша знала эти цифры, это нормально. Проблема в том, что они своих избирателей воспринимают, как абсолютное быдло и вместо того, чтобы честно сказать: "Я человек официально богатый, плачу все налоги, и продуктами занимается мой помощник, я не помню цен", выходят и вешают макароны на уши, потому что плебс тупой, сватов прячет, так и это спрячет"
Как сообщал Главред, осенью 2021 года журналисты в кулуарах Рады спросили у Слуги народа Николая Тищенко, знает ли он о реальных ценах на продукты.
Он смело ответил, что "конечно", ведь постоянно закупается на рынке. Нардеп заявил, что покупает килограмм говядины по 50-70 гривен за 1 килограмм. Кусок сала, по словам Тищенко, стоит от 50 до 200 гривен за килограмм. Гречку народный депутат покупает за 12-28 гривен.
Позже на рынках стали появляться специальные предложения для народного депутата Тищенко - мясные обрезки по 20 гривен. На обрезках мяса совсем немного. В основном, это неликвидный товар.
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