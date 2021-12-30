Зеленская оконфузилась в прямом эфире, сказав, что скумбрия стоит 8 гривен за килограмм

Елена Зеленская оконфузидась в прямом эфире / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская оконфузилась в прямом эфире, сказав, что покупает скумбрию в среднем по 8 гривен за килограмм.

Инцидент произошел в эфире программы Сніданок з 1+1, когда супруга президента отвечала на вопросы ведущего Руслана Сеничкина, можно ли украинцев научить есть здоровую пищу.

"Я уверена, что можно. Я думаю, что это действительно не дороже, чем питаться неполезно. Даже отказавшись от бесполезных продуктов, мы уже экономим", - сказала Зеленская.

Первая леди посоветовала покупать простые непереработанные продукты и готовить их самим. Зеленская отметила, что "замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, стоит где-то 8 грн за килограмм".

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Позже в Instagram Елена Зеленская написала, что оговорилась в прямом эфире.

"Во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра", — написала она.

Как отреагировали украинцы:

"Абсолютно безразлично, знает ли она или нет - я бы наоборот удивился, если бы долларовая миллионерша знала эти цифры, это нормально. Проблема в том, что они своих избирателей воспринимают, как абсолютное быдло и вместо того, чтобы честно сказать: "Я человек официально богатый, плачу все налоги, и продуктами занимается мой помощник, я не помню цен", выходят и вешают макароны на уши, потому что плебс тупой, сватов прячет, так и это спрячет"

Как сообщал Главред, осенью 2021 года журналисты в кулуарах Рады спросили у Слуги народа Николая Тищенко, знает ли он о реальных ценах на продукты.

Он смело ответил, что "конечно", ведь постоянно закупается на рынке. Нардеп заявил, что покупает килограмм говядины по 50-70 гривен за 1 килограмм. Кусок сала, по словам Тищенко, стоит от 50 до 200 гривен за килограмм. Гречку народный депутат покупает за 12-28 гривен.

Позже на рынках стали появляться специальные предложения для народного депутата Тищенко - мясные обрезки по 20 гривен. На обрезках мяса совсем немного. В основном, это неликвидный товар.

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