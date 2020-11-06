Зеленский анонсировал встречу советников "нормандской четверки", появилась реакция Москвы

Переговоры советников "нормандской четверки" пройдут по видеосвязи.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что видеоконференция советников лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября.
"Мы надеемся, что работа Трехсторонней контактной группы будет разблокирована. И у нас подготовлена информация, что 13 ноября состоится видеосвязь советников "Нормандской четверки", на которой будут проговариваться все будущие шаги. А будущее у нас только одно – восстановление территориальной целостности Украины, полное прекращение огня", - сказал он на брифинге в пятницу на готовящемся к открытию КПВВ Счастье в Луганской области, трансляция которого проходила в Facebook Офиса президента.
Зеленский указал, что режим тишины сохраняется 103 дня, но еще бывают обстрелы, и было три боевых жертвы среди украинских военных.
"Для нас "мир на Донбассе" уже звучит для людей как идиома, а я бы хотел, чтобы это произошло как можно скорее. Потому что мы не хотим и не можем терять наших людей", - подчеркнул он.
Читайте такжеЕрмак рассказал, чего удалось добиться на встрече в Нормандском формате
Отметим, что на заявление Зеленского уже отреагировали в Российской Федерации.
Об этом сообщает агентство РИА Новости в Telegram. Подчеркивается, что в Москве заявили о том, что дата и повестка встречи политсоветников лидеров "нормандского формата" пока только обсуждаются.
Минские соглашения
Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.