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Зеленский анонсировал встречу советников "нормандской четверки", появилась реакция Москвы

6 ноября 2020, 17:49

Переговоры советников "нормандской четверки" пройдут по видеосвязи.

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Владимир Зеленский посетил Луганскую область / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что видеоконференция советников лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября.

"Мы надеемся, что работа Трехсторонней контактной группы будет разблокирована. И у нас подготовлена информация, что 13 ноября состоится видеосвязь советников "Нормандской четверки", на которой будут проговариваться все будущие шаги. А будущее у нас только одно – восстановление территориальной целостности Украины, полное прекращение огня", - сказал он на брифинге в пятницу на готовящемся к открытию КПВВ Счастье в Луганской области, трансляция которого проходила в Facebook Офиса президента.

Зеленский указал, что режим тишины сохраняется 103 дня, но еще бывают обстрелы, и было три боевых жертвы среди украинских военных.

"Для нас "мир на Донбассе" уже звучит для людей как идиома, а я бы хотел, чтобы это произошло как можно скорее. Потому что мы не хотим и не можем терять наших людей", - подчеркнул он.

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Отметим, что на заявление Зеленского уже отреагировали в Российской Федерации.

Об этом сообщает агентство РИА Новости в Telegram. Подчеркивается, что в Москве заявили о том, что дата и повестка встречи политсоветников лидеров "нормандского формата" пока только обсуждаются.

Минские соглашения

Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.

В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.


Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.

В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.

РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

Владимир Зеленский нормандский формат новости Украины
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